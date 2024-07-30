Китай, Казахстан, Туркменистан и Иран осваивают новый транспортный маршрут

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) совместно с казахстанской логистической компанией АО «KTZ Express» организовали транзит тестового китайского экспортного контейнерного состава.

Состав, состоящий из 45 40-футовых контейнеров, груженных автозапчастями различных типов, проследовал по маршруту Сиань-Алтынколь-Болашак-Этрек-Тегеран (Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран), сообщает TULM.

Также в обратном направлении был организован иранский экспортный поезд, состоящий из 50 40-футовых контейнеров с гипсовым порошком по маршруту Кум-Этрек-Болашак-Алтынколь-Иу.

Контейнерный поезд был перегружен с широкой колеи на узкую и обратно на железнодорожном терминале Этрек.

Сроки перевозки грузов по маршруту Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран составляет 15 дней.

Как национальный оператор контейнерных перевозок, ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (ТЛЦТ) в тесном сотрудничестве с другими операторами успешно выполняет железнодорожные контейнерные перевозки по многим маршрутам, что обеспечивает высокое качество и надежность услуг.

Учитывая важность грузопотока из Китая на Ближний Восток и принимая во внимание возобновление контейнерного поезда Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и обратно, 23-24 апреля 2024 года в городе Пекине страны-участницы организовали четырехсторонние переговоры представителей железных дорог Китая, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

В ходе встречи стороны изучили полный график движения контейнерных поездов Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, согласовали льготные тарифные ставки для контейнерных поездов по данному маршруту, а также обсудили создание экспертной группы для изучения фиксированного расписания всех железнодорожных поездов по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и обратно. ///nCa, 29 июля 2024 г.