Управление ООН по правам человека инициировало обсуждения рекомендаций, предоставленных Туркменистану в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (УПО)

После получения и принятия рекомендаций Универсального периодического обзора (УПО) Туркменистана, на этой неделе Офис ООН по правам человека для Центральной Азии (УВКПЧ) подчеркнул важность использования этих рекомендаций в качестве дорожной карты для усовершенствования законодательства, реализации программ в области прав человека и продвижения в области реализации прав человека в Туркменистане.

22 июля УВКПЧ в сотрудничестве с Офисом Постоянного Координатора ООН (ПКО ООН) организовал брифинг по УПО для Туркменистана, после публикации матрицы рекомендаций ((https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/tm-index ). Постоянный Координатор ООН в Туркменистане, г-н Дмитрий Шлапаченко, подчеркнул значительную роль УПО в продвижении Повестки дня в области устойчивого развития, мира и безопасности, а также прав человека на страновом уровне. Он также отметил, что ООН призывает применять скоординированный и целостный подход к реализации рекомендаций УПО. Система ООН в Туркменистане готова оказать всестороннюю поддержку в применении такого подхода, поскольку принятые рекомендации охватывают вопросы, общие для всех агентств ООН.

23 июля Офис ООН по правам человека провел семинар, посвященный практическому опыту реализации рекомендаций УПО для членов Межведомственной комиссии, работающей над обязательствами Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В ходе семинара Офис УВКПЧ поделился лучшими практиками из других стран. Участники обсудили практические подходы к разработке дорожной карты для реализации рекомендаций.

“Рекомендации охватывают широкий спектр вопросов, включая недискриминацию, свободу от пыток, право на справедливое судебное разбирательство, укрепление национальных правозащитных учреждений и улучшение прав человека для групп, находящихся в уязвимом положении,” — отметила Матильда Богнер, Региональный представитель УВКПЧ ООН для Центральной Азии, во время семинара.

В рамках 4-го цикла УПО, проведенного в ноябре 2023 года, Туркменистан принял 146 из 228 рекомендаций. В феврале страна также получила рекомендации от Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, после подачи своего шестого периодического национального доклада https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/uprcycle4

///nCa, 25 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Офисом ООН по правам человека для Центральной Азии)