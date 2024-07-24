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Студенты-медики из Туркменистана прошли практику в России

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С 5 по 20 июля студенты 4 курса лечебного факультета Государственного медицинского университета Туркменистана им. Мырата Гаррыева прошли производственную практику по общей медицине в клинике Астраханского Государственного Медицинского Университета.

Визит стал возможным благодаря соглашению о взаимном сотрудничестве в сфере медицинской науки и образования по программе академической мобильности между Астраханским ГМУ и ГМУ Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

Будущие врачи поработали в отделениях терапии, кардиологии, медицинской реабилитации, приемном отделении, а также познакомились с работой офтальмологического центра.

Для студентов была организована экскурсия в Аккредитационно-симуляционный центр Астраханского ГМУ, где они смогли поработать с новейшим симуляционным оборудованием.

Активисты молодёжного движения «Волонтёры-медики» провели для студентов из Туркменистана экскурсии по Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии и по достопримечательностям Астрахани.///nCa, 24 июля 2024 г.

 

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