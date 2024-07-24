Новинки складных смартфонов от Samsung – ИИ предлагает увлекательный опыт для пользователей

Тамир Шакиров

10 июля 2024 года южнокорейская компания Samsung представила в Париже свои новые модели складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 на презентации Galaxy Unpacked.

Новые устройства значительно превзошли технически по сравнению с предыдущими моделями. Одним из глобальных обновлений складных смартфонов стало добавление возможности искусственного интеллекта от Samsung — Galaxy AI, которые ранее появились в линейке Galaxy S24.

Какие интересные фишки теперь доступны пользователям:

«Обвести и найти» — для облегчения поиска текста в любом приложении обводим объект, а ИИ запускает поиск по контексту в браузере;

ИИ-камера – В камере ИИ дорабатывает снимки, сделанные в ночное время, при использовании оптического зума или основной широкоугольной камеры, удаляя шумы и повышая чёткость. Главным примером этого является возможность многих моделей Samsung при 100 кратном зуме запечатлеть луну в реальном её изображении;

Также был добавлен «Автозум», когда камера выбирает лучший ракурс для съёмки при поддержке ИИ;

«Синхронный перевод» — Языковые барьеры теперь легко преодолеваемы. Во время разговора по телефону, с человеком не владеющим вашим языком, смартфон переводит разговор в реальном времени обоим собеседникам. Можно вывести текст, а можно услышать голос.

Обновлены и дизайны у смартфонов. Z Fold 6 стали более квадратными по форме. Кроме того, улучшилась яркость экрана и время автономной работы.

Z Flip 6 получил более яркий экран и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Оба телефона стали легче, тоньше.

У девайса улучшены характеристики широкоугольной камеры: ее разрешение составляет 50 Мп вместо 12 Мп в предыдущей версии. У основной камеры остались 12 Мп, у фронтальной — 10 Мп. Характеристики камеры в основном одинаковы у обоих смартфонов.

О цветовом исполнении: Z Fold 6 доступен в сером, темно-синем и розовом цветах. Расцветки Z Flip 6 – серебристый, синий, желтый и зеленый.

Samsung Galaxy Z Fold 6 с памятью на 256 Гбайт будет стоить ~ 1900 долларов, версия на 512 Гбайт ~ 2000$. Модель на 1 Тбайт памяти оценена ~ 2259$.

Samsung Galaxy Z Flip 6 на 256 Гбайт обойдется ~ 1099 долларов. ///nCa, 24 июля 2024 г.