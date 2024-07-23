Обновленный взгляд на Центральную Азию

Тарик Саиди

Существует устоявшееся представление о Центральной Азии, которое необходимо обновить сейчас.

Кендра Черри, автор книги “Everything Psychology Book”, пишет: «Различные факторы, включая ситуацию, прошлый опыт и ожидания общества, могут влиять на наше восприятие кого-либо. Восприятие личности позволяет нам выносить поспешные суждения и решения, но может привести к предвзятому или стереотипному восприятию других».

Черри пишет о восприятии отдельных людей, но ее идея применима и к восприятию более крупных групп, таких как страны и регионы.

Одно из устойчивых представлений о Центральной Азии заключается в том, что это потенциальная зона влияния, и определенные державы пытаются растолкать друг друга в своем стремлении к влиянию.

Это может быть правдой с точки зрения тех определенных держав, которые, предположительно, стремятся к влиянию, но Центральная Азия думает иначе.

На самом деле, до того, как стремление к “влиянию” стало излюбленной темой кабинетных аналитиков, существовала еще одна идея, которой восхищалось предыдущее поколение экспертов с аналогичным подходом: “Большая игра”.

Говоря о “Большой игре”, мы вспоминаем еще одно выражение: “Великая шахматная доска”.

Д-р Сванте Э. Корнелл и д-р С. Фредерик Старр, два выдающихся ученых, опровергли это мнение в статье, которую они совместно написали для Central Asia-Caucasus Analyst (CACI), издания Института Центральной Азии и Кавказа и Совместного центра программы исследований Шелкового пути.

Сванте Э. Корнелл является директором, а С. Фредерик Старр – председателем Совместного центра Института Центральной Азии и Кавказа и программы изучения Шелкового пути.

Институт Центральной Азии и Кавказа и Программа изучения Шелкового пути действуют в рамках Института политики безопасности и развития (ISDP) и образуют совместный аналитический центр с офисами в Вашингтоне, округ Колумбия, и Стокгольме, Швеция.

Статья под названием «Шахматной доски больше нет: расцвет Международного агентства Центральной Азии» была опубликована 3 октября 2023 года.

Во вступительной части статьи авторы пишут: «Центральная Азия часто изображается с помощью таких метафор, как «Большая шахматная доска» или «Великая игра», которые предполагают, что игроками в этой игре являются великие державы, а государства Центральной Азии – всего лишь пешки в этой игре. Тридцать лет назад это могло бы показаться убедительным аргументом. Но сегодня, спустя тридцать лет после обретения независимости, совершенно очевидно, что государства Центральной Азии имеют влияние на региональном и даже глобальном уровнях.

Статьи в CACI имеют стандартный формат: краткое описание, предыстория, выводы.

В предыстории отмечается: «Все пять государств Центральной Азии предприняли решительные шаги для самоутверждения таким образом, чтобы помешать крупным державам Востока и Запада воспринимать их как должное или ограничивать их суверенитет. Они часто делали это незаметно, чтобы не вызвать ответных мер».

В выводах статьи сказано: «Еще предстоит выяснить, признают ли крупные державы растущую активность государств Центральной Азии и если да, то каким образом. Однако уже сейчас ясно, что политика “разделяй и властвуй” больше не будет эффективным инструментом взаимодействия с государствами Центральной Азии, которые будут все активнее использовать свои полномочия для улучшения и формирования подходов крупных держав».

Поэтому идею о том, что Центральная Азия может быть чьей-то зоной влияния, нужно отбросить в сторону.

Фактически, регион уже довольно давно придерживается политики нейтралитета.

Резолюция 76/299 Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июля 2022 года провозглашает Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества.

Резолюция была инициирована Туркменистаном и поддержана многими членами ООН.

«Д-р Аксолтан Атаева, постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций, выразив свою благодарность Генеральной Ассамблее за единодушную поддержку в принятии исторической резолюции по Центральной Азии, объявившей ее зоной мира, доверия и сотрудничества, отметила, что концепция таких зон позволяет международному сообществу создавать долгосрочные гарантии безопасности». [Новости ООН, 16 мая 2023 г.]

Позиция, занятая Центральной Азией в соответствии с этой резолюцией, очень близка к позиции нейтрального региона, стремящегося поддерживать баланс.

Есть только два правила успешного партнерства с регионом: 1. Политика и экономика должны быть разделены; и 2. Все формы взаимодействия должны основываться на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде. /// nCa, 23 июля 2024 г.