Пропускную способность восточного направления транспортного коридора «Север-Юг» через Казахстан увеличат до 10 млн тонн в год

«В какой бы стране не начинался и не заканчивался Международный транспортный коридор «Север – Юг», практически всего его маршруты пролегают через Казахстан», — такое заявление сделал заместитель Премьер-Министра Казахстана Серик Жумангарин на открытии первого транспортного торгово-экспортного форума «Север-Юг», стартовавшего в Актау 19 июля.

По его словам, к 2027 году пропускную способность восточного направления Международного транспортного коридора «Север-Юг» планируется увеличить до 10 млн тонн в год.

В своем приветственном слове к участникам форума вице-премьер отметил, что идея организовать мероприятие такого формата зародилась в апреле 2024 года в Кабуле во время трехсторонней встречи Казахстана, Афганистана и Туркменистана. Во время этой встречи стороны обсудили потенциальные возможности и существующие барьеры при транспортировке грузов по коридору «Север-Юг» и пришли к единому пониманию необходимости выработки прозрачных «правил игры» для упрощения перевозок и доступа перевозчиков к инфраструктуре. Первый транспортный торгово-экспортный форум Казахстана призван стать площадкой для всех стран, заинтересованных в перевозках по коридору «Север-Юг» и выработке подобных правил.

«Сегодня пропускная способность восточного направления транспортного коридора “Север-Юг” через Казахстан составляет 6 млн тонн. Мы активно развиваем железнодорожную инфраструктуру, чтобы довести к 2027 году мощность восточной ветки до 10 млн тонн в год, и к 2030 – до 20 млн тонн. Для этого планируется направить $1,9 млрд инвестиций. Часть этих средств предполагается привлечь на льготных условиях по линии Евразийского банка развития на приоритетные в периметре ЕАЭС интеграционные инфраструктурные проекты: модернизацию участков железных дорог “Орск – Кандыагаш – Макат – Бейнеу – Болашак” и “Илецк-1 – Актобе”», — отметил Серик Жумангарин.

На заседаниях Высшего Евразийского экономического совета Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал роль Казахстана как центра транспортно-логистической интеграции ЕАЭС. Эти и другие масштабные работы по модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана позволят достичь поставленной цели – связать глобальные рынки и превратить регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. ///официальный веб-сайт премьер-министра Казахстана, 19 июля 2024 г.