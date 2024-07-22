Казахстан отремонтирует дорогу в Мангистауской области до границы с Туркменистаном

Министерство транспорта Казахстана прорабатывает вопрос ремонта автодороги республиканского значения «Жанаозен-Кендерли-граница Туркменистана» общей протяженностью 229 километров.

Как сообщает минтранс, это поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала курортного поселка Кендерли и Мангистауской области.

Дорога относится к IV технической категории (ширина проезжей части – 6 метров). Здесь в рамках ремонтных работ планируется усилить конструкцию дорожной одежды и обновить покрытие. ///nCa, 22 июля 2024 г.