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Казахстан отремонтирует дорогу в Мангистауской области до границы с Туркменистаном

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Министерство транспорта Казахстана прорабатывает вопрос ремонта автодороги республиканского значения «Жанаозен-Кендерли-граница Туркменистана» общей протяженностью 229 километров.

Как сообщает минтранс, это поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала курортного поселка Кендерли и Мангистауской области.

Дорога относится к IV технической категории (ширина проезжей части – 6 метров). Здесь в рамках ремонтных работ планируется усилить конструкцию дорожной одежды и обновить покрытие. ///nCa, 22 июля 2024 г.

 

 

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