Китай учредил Центр исследований Инициативы в области глобальной безопасности в Пекине. Церемония открытия учреждения состоялась 18 июля 2024 года. Мероприятие совпало с выпуском Доклада о реализации Глобальной инициативы в области безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Чэнь Сяодун, выступая на церемонии, сказал, что в апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу по глобальной безопасности, которая определяет курс на достижение прочного мира и всеобщей безопасности человеческого общества. В течение последних двух лет Инициатива шла по правильному пути в условиях меняющегося ландшафта и продвигалась вперед в условиях кризисов и вызовов, добиваясь ощутимых и плодотворных результатов и демонстрируя свою большую актуальность для времени и реальности. Эти результаты систематически анализированы в Докладе о прогрессе Инициативы.

Чэнь Сяодун подчеркнул, что, сталкиваясь со всевозможными традиционными и нетрадиционными вызовами безопасности, Инициатива в будущем раскроет больший потенциал в области управления глобальной безопасностью. Китай готов сотрудничать с международным сообществом в активном претворении Инициативы по Глобальной Безопасности в конкретные действия, с тем чтобы внести новый вклад в укрепление общей безопасности человечества и прочного мира во всем мире. Предполагается, что Центр будет использовать самые эффективные ресурсы Китайского института международных исследований, чтобы стать авторитетной платформой для проведения исследований, связанных с Инициативой. Центр также займется разработкой знаковых программ для распространения Инициативы во всем мире и создания важных каналов сотрудничества.

Церемонию возглавил президент Китайского института международных исследований и директор Центра исследований Инициативы в области глобальной безопасности Чэнь Бо.

По словам Председателя КНР Си Цзиньпина, Инициатива по Глобальной безопасности обладает четырьмя отличительными чертами:

Во-первых, это пропаганда солидарности и взаимопомощи. Инициатива основана на том факте, что человечество объединяет неделимое сообщество безопасности. Ее цель – уважать и обеспечивать безопасность всех стран, а не участвовать в игре с нулевой суммой или заставлять других принимать чью-либо сторону.

Во-вторых, следование велению времени. Какая концепция безопасности нужна миру? Как страны могут достичь общей безопасности? В ответ на эти важнейшие вопросы современности Инициатива предлагает всем сторонам осуществимые идеи и меры для выработки совместного ответа на сложные вызовы безопасности.

В-третьих, Китай выступает за открытость и инклюзивность. Отказываясь от традиционной геополитики и ограничений стран, наций, культур и идеологий, Инициатива приветствует все миролюбивые силы.

В-четвертых, Китай признает ответственность за реальные действия. Внедряя Инициативу, Китай подкрепляет свои слова конкретными действиям и добивается положительных результатов, стремясь решить наиболее острые проблемы и обеспечить ощутимые выгоды.

В четверг был опубликован Доклад о ходе реализации Инициативы по глобальной безопасности, в котором рассматриваются достижения с момента создания инициативы.

Согласно Докладу, опубликованному Китайским институтом международных исследований и Центром исследований Глобальной инициативы в области безопасности, инициатива получила поддержку и высокую оценку более чем 100 стран, а также международных и региональных организаций.

Инициатива по глобальной безопасности и ее основные идеи были включены в более чем 90 двусторонних и многосторонних документов об обменах и сотрудничестве между Китаем и другими странами и международными организациями, получили высокую оценку многих мировых деятелей и влиятельных средств массовой информации, что позволило сформировать международный консенсус с глобальным влиянием.

В докладе рекомендуется, чтобы все стороны участвовали в различных формах диалога и обменов по проблемам глобальной безопасности с целью постоянного обогащения идейного содержания Инициативы по глобальной безопасности.

Все стороны должны изучать и расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество в области безопасности, внедрять инновационные концепции и методы сотрудничества, быть приверженными продвижению мирных переговоров по международным и региональным проблемным точкам и поддерживать подлинную многосторонность, говорится в докладе. /// nCa, 20 июля 2024 г. [в сотрудничестве с посольством Китая в Туркменистане]