Samsung представила Galaxy Ring: Титановое кольцо для сна и здоровья

Тамир Шакиров

Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring 10 июля 2024 года на мероприятии Unpacked в Париже, на котором также были представлены новые устройства: часы Galaxy Watch Ultra, наушники Galaxy Buds 3 Pro и два складных смартфона Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Как и другие смарт-кольца, Galaxy Ring уделяет значительное внимание сну. Пользователи получат оценку сна, которая учитывает движения, задержку сна, частоту сердечных сокращений и дыхания. Это стильное устройство доступно в трёх цветах: золотистом, чёрном и серебристом. Изготовлен Galaxy Ring из титанового сплава 5 класса.

Кольцо имеет впечатляющая водонепроницаемость по стандарту 10ATM, то есть девайс можно погружать на глубину до 100 метров в пресной воде на 10 минут. Кольцо имеет рейтинг IP68, то есть может погружаться до 2 метров до 30 минут. После контакта с водой рекомендуется промыть и высушить устройство.

Размеры кольца варьируются от американского 5 до 13 с маркировкой от S до XL. При оформлении заказа на Galaxy Ring компания Samsung отправит покупателю бесплатный набор для измерения пальца, а присланное готовое устройство рекомендуется проносить не менее 24 часов, прежде чем подтвердить окончательный выбор — при необходимости можно без проблем поменять гаджет на более крупный или более компактный.

Как было заявлено на презентации, рекомендованная розничная цена Samsung Galaxy Ring составляет $399,99. Предварительный заказ можно оформить уже сегодня, а полномасштабный старт продаж назначен на 24 июля. ///nCa, 21 июля 2024 г.