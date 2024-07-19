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ЮНИСЕФ укрепляет потенциал национальных партнеров в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям

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Ашхабад, Туркменистан – 19 июля 2024 г. – Сегодня завершается серия комплексных мероприятий по укреплению потенциала, направленных на обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и снижение риска бедствий (СРБ) по всей стране. Тренинги были организованы в период с 10 по 19 июля, со стороны ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством образования и Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана в рамках финансируемой BHA/USAID Региональной программы «Укрепление местного и национального потенциала по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в странах Центральной Азии, подверженных высоким рискам землетрясений и стихийных бедствий». Мероприятия способствовали интерактивному диалогу между администраторами и учителями целевых школ, а также сотрудниками и волонтерами Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана.

Тренинги прошли во всех 5 регионах страны, собрав в общей сложности 165 участников. В ходе занятий были рассмотрены ключевые принципы СРБ, права и потребности детей, многосекторальный подход к снижению риска бедствий с учетом интересов детей, а также меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий с учетом национального контекста.

Кроме того, девочки и мальчики-подростки активно участвовали в разработке семейных планов действий в чрезвычайных ситуациях, уделяя особое внимание потребностям людей с инвалидностью. С помощью симуляционных упражнений юные участники приобрели навыки эффективного участия в планировании и осуществлении мер реагирования на чрезвычайные ситуации, способствующие формированию культуры готовности и устойчивости.

О программе: Финансируемая USAID программа «Укрепление местного и национального потенциала для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в странах Центральной Азии с высоким риском землетрясений и подверженных стихийным бедствиям» реализуется в пяти странах Центральной Азии. Программа направлена на обеспечение совместной готовности и устойчивости с упором на укрепление потенциала и повышение готовности и реагирования на землетрясения в странах Центральной Азии, подверженных высокому риску, путем предварительного размещения критически важных запасов, проведения мероприятий по снижению риска на уровне школ и общин на национальном уровне. Вышеуказанные мероприятия дополняются региональными семинарами, направленными на укрепление потенциала в области готовности к чрезвычайным ситуациям, снижения рисков от многопрофильных бедствий посредством мероприятий в школах и на уровне общин, гуманитарных денежных переводов, снабжения и закупок, а также гендерных вопросов в чрезвычайных ситуациях. ///nCa, 19 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)

 

 

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