Влияние искусственного интеллекта на свободу выражения мнений в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане

17 и 18 июля 2024 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар на тему «Искусственный интеллект (ИИ) и его влияние на свободу слова».

В ходе двухдневного мероприятия был представлен обзор правовых вызовов, возникающих в связи с появлением ИИ, а также инициативы международных организаций, направленные на противодействие этим вызовам.

Открывая семинар, Уильям Лиф, советник по политическим вопросам Центра ОБСЕ в Ашхабаде, упомянул о проекте Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «В фокусе – искусственный интеллект и свобода слова» и Рекомендациях по разработке политики, опубликованных в рамках этого проекта.

«Данная публикация содержит ключевые рекомендации для государств-участников ОБСЕ, и главная из них – защищать и поощрять свободу выражения мнения и другие права человека в качестве центрального аспекта стратегий и политики в области ИИ», – сказал Лиф.

Международные эксперты выступили с презентациями по алгоритмическому курированию контента и подробно рассказали об агрегации новостей, фильтрации и приоритизации контента. Участники обсудили подходы разных стран к регулированию и применению ИИ в СМИ. В центре дискуссий были такие вопросы, как ИИ и дезинформация, этические проблемы использования ИИ и интернет-грамотность.

Эксперты также поделились рекомендациями по имплементации международных стандартов, связанных с использованием ИИ для модерации контента, обеспечению прозрачности и эффективных средств правовой защиты и компенсации ущерба.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар в рамках продолжающегося содействия в реализации положений Национального плана действий в области прав человека на 2021-2025 годы (НПДПЧ), касающихся свободы СМИ и свободы выражения мнений. В мероприятии приняли участие представители ведомств, вовлеченных в реализацию НПДПЧ, и журналисты, представляющие национальные СМИ. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 18 июля 2024 г.