Рекомендации ВПС: жизнеспособная дорожная карта по превращению почтовых служб Центральной Азии в платформу электронной коммерции

Отчет nCa

Почтовые службы Центральной Азии являются потенциально мощной платформой для продвижения электронной коммерции по всему региону.

Они присутствуют даже в самых маленьких городах, у них есть возможность доставлять посылки на самую отдаленную стоянку скотоводов, у них есть огромные команды опытных профессионалов, и они уже сотрудничают с компаниями электронной коммерции в своих странах.

Если все почтовые службы Центральной Азии объединят усилия для создания интегрированной сети, это позволит региону стать одной из самых мощных платформ электронной коммерции в мире.

ВПС (Всемирный почтовый союз) опубликовал несколько рекомендаций по такого рода партнерству.

Руководство ВПС по электронной коммерции описывает, как почтовые организации могут активно поддерживать развитие электронной коммерции, используя цифровые, финансовые и физические услуги почтовых сетей.

Политики и руководители почтовых служб найдут ключевую информацию, связанную с разработкой нормативной базы, почтовыми решениями, разработкой продуктов, интеграцией цепочек поставок, стратегиями электронной коммерции (местной, региональной и глобальной), партнерствами и бизнес-моделями.

В руководстве содержится ряд практических рекомендаций для почтовых организаций по развитию их собственных возможностей в области электронной коммерции для поддержки развития внутренних, региональных и трансграничных рынков электронной коммерции. Описывается наращивание потенциала ВПС и оказание технической помощи, связанной с развитием электронной коммерции.

Развитие электронной коммерции: практическое руководство для почтовых операторов

https://www.upu.int/en/publications/digital-services/boosting-ecommerce-a-howto-guide-for-postal-operators

Руководство доступно по ссылке выше на английском, французском, испанском, арабском и русском языках.

На веб-сайте ВПС также доступны несколько ресурсов, связанных с электронной коммерцией:

Часто задаваемые вопросы о программе ВПС по электронной торговле (ECOMPRO)

https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/ecommerce/faqAboutTheUpuECommerceProgrammeEcomproEn.pdf

Глобальный поиск и отслеживание

https://www.upu.int/en/Global-Track-Trace

Система таможенного декларирования

https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Technical-Solutions/Products/CDS—Customs-Declaration-System

Основные информационные инструменты для интернет-магазинов

https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/ecommerce/reportEcommerceSytemRequirementsEn.pdf

Электронные покупки для всех и везде – Техническое описание

https://www.upu.int/en/postal-solutions/programmes-services/ecommerce#:~:text=E%2Dshopping%20for%20Everyone%20Everywhere%20%E2%80%93%20A%20White%20Paper

Ключевые элементы электронных покупок для назначенных операторов

https://www.upu.int/en/postal-solutions/programmes-services/ecommerce#:~:text=E%2DShopping%20Key%20Elements%20for%20designated%20operators

Глобальные почтовые услуги через интернет-магазины

https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/ecommerce/presentationEcommerceGlobalEshopEn.pdf

Ключевая возможность для почтового сектора в информационном обществе

https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/ecommerce/documentCongressEshoppingThroughPostsEn.pdf

Заявление Гонконга о развитии трансграничной электронной коммерции

https://www.upu.int/en/postal-solutions/programmes-services/ecommerce#:~:text=Hong%20Kong%20Statement%20on%20the%20development%20of%20cross%2Dborder%20e%2Dcommerce

Электронная коммерция в настоящее время является практически основным направлением торговли. Объединив усилия в сфере электронной коммерции, почтовые службы Центральной Азии могут внезапно стать глобальными. /// nCa, 19 июля 2024 г.