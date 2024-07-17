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Казахстан увеличит транзит туркменского и узбекского газа в Китай и нарастит внутреннюю добычу

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В 2024 году Казахстан увеличит транзит туркменского и узбекского газа в Китай до 37,1 млрд.кубометров с ростом на 1,5 млрд. кубометров. Об этом на заседании правительства во вторник, 16 июля, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, докладывая о текущем состоянии и перспективах развития газовой отрасли.

В докладе также шла речь о транзите российского газа в страны Центральной Азии.

В октябре прошлого года был запущен транзит российского газа в Узбекистан. «В 2023 году транспортировано 1,28 млрд. кубометров, в этом году планируется увеличить до 3,8 млрд. кубометров», сообщил министр.

Кроме того, на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.

Добыча газа вырастет

Как отметил министр, план добычи на 2024 год составляет 60,5 млрд кубометров, что на 2,3 % больше к объему 2023 года.

Добыча газа за I полугодие 2024 года составила 30 млрд кубометров, что составляет 50% от плана на 2024 год.

Основной прирост добычи газа предполагается за счет крупных месторождений, таких как Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

Казахстан расширяет газодобывающую инфраструктуру

«В период с 2026-го по 2030 годы начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров/год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров/год, а также завод КазГПЗ в Жанаозен мощностью 900 млн кубометров/год», — доложил Саткалиев.

В проект газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган привлечен катарский инвестор UCC Holding.  В настоящее время между АО «НК «QazaqGaz» и «UCC Holding» ведутся согласования финальных условий реализации данных проектов. ///nCa, 17 июля 2024 г.

 

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