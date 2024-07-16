Евразийский Банк Развития, Исламский Банк Развития и эмиратская консалтинговая компания объединяют усилия по внедрению исламских финансов в Центральной Азии

В конце июня Евразийский Банк Развития (ЕАБР) заключил два соглашения по развитию исламских финансов в Центральной Азии. Это:

Меморандум о взаимопонимании между Институтом Исламского банка развития (ИБР) и ЕАБР по развитию исламских финансов в Центральной Азии

Соглашение о сотрудничестве между ЕАБР и Dar Al Sharia по вопросам исламского финансирования

В соответствии с Меморандумом стороны договорились сотрудничать по ряду направлений, соответствующих мандатам и стратегиям Института ИБР и ЕАБР, одним из которых является развитие исламского финансирования.

В настоящее время Институт ИБР и ЕАБР проводят совместное исследование «Будущее исламских финансов в Центральной Азии», результаты которого будут представлены к концу 2024 года.

ИБР принимает участие в открытии «Исламского окна» ЕАБР в Центральной Азии.

Меморандум будет способствовать дальнейшему развитию индустрии исламских финансов, а также привлечению исламских инвестиций в государства — участники Банка.

В планах совместно развивать исламские финансы в регионе, оказывать техническую помощь, вносить предложения по совершенствованию законодательства, проводить семинары, повышать потенциал и финансовую грамотность населения, развивать исламские долговые инструменты и многое другое.

Соглашение с Dar Al Sharia (ОАЭ), признанным мировым лидером в области развития исламского банкинга, укрепит работу ЕАБР по созданию рынка исламского банкинга на территории Центральной Азии. В начале 2024 года ЕАБР совместно с Dar Al Sharia приступил к разработке проекта «Исламское окно». Компания помогает ЕАБР в настройке соответствующих процедур и процессов.

Институт ИБР является ведущим исследовательским центром в области исламских финансов и инновационных решений в экономике. Основанный в 1981 году как Исламский научно-исследовательский и учебный институт, он был переименован в 2021 году в Институт ИБР, чтобы еще больше соответствовать стратегическим приоритетам, вносить ощутимый и устойчивый вклад в экономический рост и повышение благосостояния населения.

Консалтинговая компания Dar Al Sharia входит в группу Dubai Islamic Bank, одного из первых исламских банков в мире. Dar Al Sharia оказывает консалтинговые услуги международным финансовым институтам, организациям, центральным банкам и государственным органам различных стран. ///nCa, 16 июля 2024 г.