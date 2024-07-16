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Специалисты ВТамО поделились с туркменскими коллегами опытом по внедрению УЭО

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С 8 по 12 июля 2024 года при содействии Всемирной таможенной организации (ВТамО) в Государственной таможенной службе Туркменистана состоялся семинар по программе Уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Участниками семинара были сотрудники Государственной таможенной службы, а также представители Союза предпринимателей и промышленников Туркменистана.

Семинар провели Гаэтано Сассоне, технический и операционный советник УЭО ВТамО от Итальянского агентства по таможне и монополиям, и Донсук Ким, технический и оперативный советник УЭО ВТамО от Таможенной службы Кореи.

Техническая поддержка ВТамО была оказана при финансовой поддержке Фонда таможенного сотрудничества Китайской Народной Республики.

Целью этой миссии была поддержка реализации программы УЭО в Туркменистане, а также повышение безопасности и эффективности международной торговли страны.

Пятидневный семинар охватил различные темы, в том числе Рамочные стандарты SAFE ВТамО, реализацию программы УЭО в Туркменистане, руководство по валидации, Соглашение о взаимном признании УЭО, обучение и наращивание потенциала сотрудников в данном направлении.

Основываясь на результатах, полученных в результате обсуждений, эксперты представили свои рекомендации для более эффективного продвижения программы УЭО в стране. ///nCa, 16 июля 2024 г.

 

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