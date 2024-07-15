В Казани чествовали юбилей Махтумкули Фраги в рамках гастрономического фестиваля

13-14 июля 2024 года в столице Республики Татарстан в рамках гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» также праздновали 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Празднование юбилея поэта, которое было организовано Генеральным консульством Туркменистана в Казани, проходило в духе самого фестиваля. Проведенный мастер класс по приготовлению туркменских национальных блюд – плова и ярмы на костре поистине стал одним из ярких событий фестиваля. Эти популярные блюда туркменской кухни не оставили равнодушными ни одного участника, ведь настоящие мастера своего дела демонстрировали тонкости и секреты их приготовления. Участники фестиваля с большим интересом собрались вокруг поваров и задавали им вопросы по технологии приготовления туркменских блюд. Люди выстроились в длинную очередь для дегустации плодов туркменской кулинарии.

В то время как все ждали в теплую летнюю погоду пока уже приготовленный плов настоится, туркменские повара угощали людей горячим тунгче-чаем, приготовленном также на костре, в духе настоящего туркменского чаепития.

Параллельно на главной сцене фестиваля перед участниками звучала мелодия дутара при исполнении музыкального дуо под названием «Дутарынг сеси». Туркменские исполнители сыграли для участников фестиваля песни со стихов Махтумкули Фраги под громкими овациями публики.

По окончании фестиваля, когда все блюда были готовы, участники смогли насладиться туркменскими национальными блюдами. Помимо дегустации, для высокопоставленных гостей был организован изысканный фуршет, на котором они смогли оценить мастерство туркменских поваров и разнообразие представленных блюд.

Таким образом, мероприятие внес свой вклад в знакомство жителей и гостей Казани с традиционной кухней Туркменистана, и творчеством великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, что способствовало дальнейшему укреплению культурных связей между странами и народами.

Стоит отметить, что гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» является ежегодным мероприятием, которое собирает под одной крышей кулинарных мастеров, гастрономических энтузиастов и любителей национальной кухни со всей России и ближнего зарубежья. ///Генеральное Консульство Туркменистана в Казани, 15 июля 2024 г.