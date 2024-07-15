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Посол Туркменистана встретился с гендиректором Торгово-промышленной палаты Катара

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Посол Туркменистана в Государстве Катар Мыратгелды Сейитмаммедов встретился с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Катара Али Саидом Бу Шарбаком Аль Мансури.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также важность налаживания партнерских отношений в таких сферах, как пищевая промышленность, сельское хозяйство и строительство.

Посол отметил, что установление прямых контактов между предпринимателями двух стран и проведение первого заседания Совместного делового совета дадут мощный импульс расширению партнерства в этом направлении.

В заключении дипломат выразил признательность за встречу и заверил, что соответствующими ведомствами страны будет проведена работа для продолжения сотрудничества в вышеназванных областях. ///МИЦ, 12 июля 2024 г. 

 

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