Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2024» – регистрация участников начата!

Стартовала регистрация на 29-ю Международную конференцию и выставку “Нефть и газ Туркменистана – 2024” (OGT 2024), которая пройдет в Ашхабаде 23-25 октября 2024 года.
Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнебит” и Торгово-промышленная палата Туркменистана.
Цель OGT 2024
Цель конференции – укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора и расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.
Участие и деловые встречи в рамках Конференции позволят повысить осведомлённость потенциальных инвесторов о новых инвестиционных проектах в нефтегазовом комплексе Туркменистана, очередных этапах освоения газового месторождения “Галкыныш”, оптимизации добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработке морских блоков в туркменском секторе Каспийского моря, возобновляемых источниках энергии и экологических аспектах в освоении углеводородных ресурсов.
Участники OGT 2024 обсудят последние события в мировом энергетическом секторе, региональные и глобальные тенденции, влияющие на развитие энергетического сектора Туркменистана, вопросы энергетической дипломатии, а также крупные региональные проекты, включая строительство газопровода ТАПИ.
Пленарная сессия обсудит новые тенденции на глобальном энергетическом рынке и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Также будут заслушаны доклады о сырьевых товарах для энергетического перехода с основными трендами и инвестиционными возможностями.
Особое внимание будет уделено роли технологических инноваций и человеческого капитала в энергетическом переходе, включая ключевую роль природного газа как низкоуглеродного топлива.
Отдельные сессии раскроют экологические аспекты при разработке углеводородных месторождений, направленные на сокращение выбросов метана и CO2, а также ускорение монетизации природных ресурсов через новые проекты в области альтернативных источников энергии.
S&P Global Commodity Insights проведет предконференционные сессии “Переходные рынки газа и энергии” и “Последние тенденции в разведке и добыче”, которые послужат платформой для профессионалов отрасли для обмена идеями и лучшего понимания текущего и будущего ландшафта энергетического сектора.
Общество инженеров-нефтяников (SPE) также внесет свой вклад в дискуссии OGT в рамках технической сессии, посвященной лучшим мировым практикам строительства подземных хранилищ газа.
И последнее, но не менее важное событие – предконференционная сессия с ООН по Целям устойчивого развития: Перспективы молодежи.
Потенциальные участники OGT 2024
Ожидается, что конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана – OGT 2024” привлечет рекордное количество руководителей ведущих международных энергетических компаний, глав международных организаций и ведущих мировых финансовых институтов.
В прошлом году в мероприятии приняло участие более 700 делегатов, из которых 400 участников прибыли из-за рубежа, представляя 49 стран.
Регистрация для очного участия открыта до 13 октября 2024 года.
Организаторы обеспечат визовую поддержку всем зарегистрированным делегатам.
Более подробную информацию по условиям участия в конференции можно получить на вебсайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com
///nCa, 15 июля 2024 г.