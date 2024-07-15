Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2024» – регистрация участников начата!

Стартовала регистрация на 29-ю Международную конференцию и выставку “Нефть и газ Туркменистана – 2024” (OGT 2024), которая пройдет в Ашхабаде 23-25 октября 2024 года.

Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнебит” и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Цель OGT 2024

Цель конференции – укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора и расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Участие и деловые встречи в рамках Конференции позволят повысить осведомлённость потенциальных инвесторов о новых инвестиционных проектах в нефтегазовом комплексе Туркменистана, очередных этапах освоения газового месторождения “Галкыныш”, оптимизации добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработке морских блоков в туркменском секторе Каспийского моря, возобновляемых источниках энергии и экологических аспектах в освоении углеводородных ресурсов.

Участники OGT 2024 обсудят последние события в мировом энергетическом секторе, региональные и глобальные тенденции, влияющие на развитие энергетического сектора Туркменистана, вопросы энергетической дипломатии, а также крупные региональные проекты, включая строительство газопровода ТАПИ.

О программе Конференции

Пленарная сессия обсудит новые тенденции на глобальном энергетическом рынке и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Также будут заслушаны доклады о сырьевых товарах для энергетического перехода с основными трендами и инвестиционными возможностями.

Особое внимание будет уделено роли технологических инноваций и человеческого капитала в энергетическом переходе, включая ключевую роль природного газа как низкоуглеродного топлива.

Отдельные сессии раскроют экологические аспекты при разработке углеводородных месторождений, направленные на сокращение выбросов метана и CO2, а также ускорение монетизации природных ресурсов через новые проекты в области альтернативных источников энергии.

S&P Global Commodity Insights проведет предконференционные сессии “Переходные рынки газа и энергии” и “Последние тенденции в разведке и добыче”, которые послужат платформой для профессионалов отрасли для обмена идеями и лучшего понимания текущего и будущего ландшафта энергетического сектора.

Общество инженеров-нефтяников (SPE) также внесет свой вклад в дискуссии OGT в рамках технической сессии, посвященной лучшим мировым практикам строительства подземных хранилищ газа.

И последнее, но не менее важное событие – предконференционная сессия с ООН по Целям устойчивого развития: Перспективы молодежи.

Потенциальные участники OGT 2024

Ожидается, что конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана – OGT 2024” привлечет рекордное количество руководителей ведущих международных энергетических компаний, глав международных организаций и ведущих мировых финансовых институтов.

В прошлом году в мероприятии приняло участие более 700 делегатов, из которых 400 участников прибыли из-за рубежа, представляя 49 стран.

Регистрация

Регистрация для очного участия открыта до 13 октября 2024 года.

Организаторы обеспечат визовую поддержку всем зарегистрированным делегатам.

Более подробную информацию по условиям участия в конференции можно получить на вебсайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 15 июля 2024 г.