Сектор электронной коммерции в Центральной Азии неуклонно развивается

Сектор электронной коммерции в Центральной Азии неуклонно заполняет пробелы для того, чтобы двигаться в ногу со временем. Это требует огромных усилий во всех областях, связанных с электронной торговлей. Прогресс неравномерен – в одних местах он медленный, в других – быстрый, – но движение вперед, безусловно, есть.

Недавно заинтересованные стороны предприняли еще несколько шагов.

TransferGo сотрудничает с VISA

TransferGo, финтех-компания мирового уровня, заключила партнерское соглашение с Visa, мировым лидером в области цифровых платежей, чтобы упростить перевод денег в страны Центральной Азии, Кавказа и Молдову.

Основанная в 2012 году, компания TransferGo имеет штаб-квартиру в Вильнюсе, Литве, а также дочерние офисы в Лондоне, Каунасе, Варшаве и Кракове.

На веб-сайте upl.uz сообщается: «Это сотрудничество направлено на содействие международным денежным переводам, позволяя людям в Европе и Великобритании отправлять деньги непосредственно на карты Visa в девяти странах: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане и Молдове. Благодаря этому партнерству теперь клиенты могут легко и выгодно переводить деньги своим родным и близким в этих регионах».

https://www.transfergo.com/kampania-visa

TransferGo продемонстрировала феноменальный рост в Центральной Азии, на Кавказе и в Молдове в 2023 году по сравнению с 2022 годом: количество транзакций увеличилось на 169%, оборот наличных увеличился до 177%.

Несмотря на то, что партнерское соглашение между TransferGo и Visa не направлено конкретно на электронную коммерцию, оно, безусловно, косвенно поможет продвижению онлайн-торговли.

Банк Алиф Таджикистана и Visa вводят новый уровень платежей с помощью Google Pay

Платёжная система Google Pay официально доступна в Таджикистане. «Алиф» первым среди банков-участников Visa в Таджикистане подключился к Google Pay и предоставил всем держателям своих карт Visa возможность оплачивать бесконтактно смартфоном с поддержкой NFC. Это событие открывает дорогу новой эре мобильных платежей и выводит безналичные платежи на новый уровень.

25 июня 2024 года агентство Asia Plus сообщило: «Запуск Google Pay в Таджикистане – важное событие для развития безналичной экономики страны. Теперь пользователи платёжных карт Visa от «Алифа» смогут оплачивать покупки и услуги с Google Pay везде, где принимаются карты Visa – в магазинах, онлайн и в приложениях, и при этом получать те же преимущества и высокий уровень защиты, что и при оплатах традиционными картами Visa».

Google Pay – это универсальная мобильная платежная система, которая помогает пользователям совершать платежи с помощью смартфонов и даже онлайн.

Для оплаты в торговых точках Google Pay использует технологию NFC (Near Field Communication), которая позволяет телефону взаимодействовать с POS-терминалами на расстоянии нескольких сантиметров. Это обеспечивает быстрые, удобные и безопасные платежи без использования физической карты.

https://alf.tj/alifgpay

Платежи осуществляются мгновенно. Вам вообще не нужно носить с собой карты и беспокоиться об их сохранности. Все, что вам нужно, – это ваш телефон. Ваши данные защищены многоуровневой системой безопасности Google. Приложение использует токенизацию, что означает, что фактические данные карты никогда не передаются во время платежей. Оплата занимает всего несколько секунд. Нет необходимости каждый раз вводить данные карты, ПИН-код или сумму платежа – просто поднесите телефон к POS-терминалу.

Оплата посредством Google Pay принимается в миллионах торговых точек по всему миру, что удобно во время путешествий.

Казахстан и YTO Express являются партнерами крупнейшего в Центральной Азии распределительного центра электронной коммерции

YTO Express, крупнейший поставщик логистических решений из Китая, специализирующийся на быстрой доставке посылок, в партнерстве с Казахстаном создал крупнейший центр электронной коммерции в Центральной Азии для повышения эффективности обработки и доставки товаров в Европейский союз, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и по всей Центральной Азии.

Как сообщает Daryo news, в новом распределительном центре будут использованы передовые ИТ-решения для автоматизации логистических процессов и упрощения таможенных процедур, что обеспечит эффективную обработку международных отправлений. Обсуждения в ходе встречи были сосредоточены на развитии взаимовыгодного сотрудничества в области электронной коммерции и смежных секторах.

Распределительный центр будет создан в сотрудничестве с Казпочтой Казахстана.

Вместе с этим центром в Казахстане YTO Express планирует создать еще пять распределительных центров в США, Бразилии, Таиланде, Будапеште и Дубае. /// nCa, 12 июля 2024 г.