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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш награждён юбилейной медалью Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Ашхабаде, награждён юбилейной медалью Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги».

Церемония награждения, состоялась в субботу, 6 июля, после переговоров с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«В нашей независимой, нейтральной стране в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» учреждена юбилейная медаль Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги» в честь великого мастера слова. Я решил наградить Вас первым номером этой медали и подписал соответствующий Указ. Сейчас я с большим удовольствием вручу вам эту медаль», – сказал Президент Туркменистана.

Как сообщает государственное информационное агентство TDH, Гутерриш удостоен данной награды «за большой личный вклад в укрепление независимости, суверенитета и политики нейтралитета Туркменистана, расширение и обогащение тесных связей страны с мировыми государствами и международными организациями, мира, дружбы и братства между народами и развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества, а также по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги».

Генеральный секретарь ООН подчеркнул актуальность философских взглядов Махтумкули Фраги, призывавшего через свои стихотворения к единству, дружбе и гуманизму, торжеству мира на всей Земле, что полностью созвучно основным целям и задачам ООН. ///nCa, 6 июля 2024 г.

 

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