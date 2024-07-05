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Второй тур президентских выборов в Иране – граждане Ирана в Туркменистане отдали свои голоса

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5 июля 2024 года посольство Ирана в Туркменистане открыло два избирательных участка и передвижную кабину для голосования, чтобы граждане Ирана, находящиеся в настоящее время на территории Туркменистана, могли проголосовать во втором туре президентских выборов в Иране.

Основной избирательный участок находился на территории посольства Ирана в Ашхабаде.

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 28 июня 2024 года, было четыре кандидата, но ни один из них не набрал большинства голосов для победы на выборах. В втором туре участвовали два ведущих кандидата: Саид Джалили из Фронта устойчивости исламской революции и независимый реформист Масуд Пезешкиан. /// nCa, 5 июля 2024 г.

Несколько фото с выборов в Ашхабаде: 

 

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