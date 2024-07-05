Национальный Лидер туркменского народа принял участие в саммите ШОС в Астане

4 июля в Астане – столице Казахстана – состоялся саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Саммит объединил два мероприятия – заседание глав государств-членов ШОС и встречу в формате «ШОС плюс».

В заседании высшего органа ШОС – Совета глав государств-членов, которое прошло под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приняли Президент Беларуси Александр Лукашенко, Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, И.о. Президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также участвовали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Эркинович Мирзаев.

В начале заседания лидеры подписали решение о предоставлении Республике Беларусь статуса государства – члена ШОС.

Повестка заседания была сконцентрирована на обсуждении перспектив развития многостороннего сотрудничества по всему спектру направлений деятельности Организации, в особенности, в сфере политики и безопасности, торговли и инвестиций, транспорта и энергетики, культуры и гуманитарных обменов.

По итогам саммита утверждено 25 документов и подписана Астанинская декларация совета глав государств-членов ШОС. Принятые решения касаются вопросов сотрудничества в сфере политики, безопасности, экономики, торговли и гуманитарных обменов. Также утверждены решения об учреждении Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», по объявлению г.Циндао (КНР) культурной и туристической столицей ШОС на период 2024-2025 гг. и т.д.. Опубликованы 3 заявления Совета глав государств, как Заявление Совета глав государств-членов о принципах добрососедства, доверия и партнерства.

С текстом Астанинской Декларации можно ознакомиться здесь: https://rus.sectsco.org/20240704/1420683.html

Одним из главных итогов саммита стало завершение процедуры вступления Республики Беларусь в Организацию в качестве государства-члена, в результате чего состав ШОС увеличился до десяти государств.

После Астанинского саммита Китайская Народная Республика приняла председательство в Организации от Казахстана.

В ходе Астанинского саммита состоялась встреча в формате «ШОС плюс» на тему «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» с участием Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, государства-наблюдателя – Монголии, гостей председательствующей стороны – Азербайджанской Республики, Государства Катар, Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики и Туркменистана, руководителей исполнительных органов ООН, СНГ, ОЭС, СМВДА, ОДКБ и ЕАЭС, а также Генерального директора Исламской Организации по продовольственной безопасности.

Участники встречи в формате «ШОС плюс»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент России Владимир Путин

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко

Министр иностранных дел Республики Индии Субраманьям Джайшанкар

Исполняющий обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммед Мохбер

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Глава государства – наблюдателя в ШОС: Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух

Главы делегаций приглашённых государств:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Бен Халифа Аль-Тани

Член Высшего Совета Объединенных Арабских Эмиратов, Правитель Эмирата Рас-Эль-Хайма Сауд Бен Сакр Аль-Касеми

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Руководители постоянно действующих органов ШОС:

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин

Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев

Главы приглашённых международных организаций:

Арын Берик Сакбайулы – Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности

Антониу Гутерреш – Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Сергей Лебедев– Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств

Бакытжан Сагинтаев – Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Кайрат Сарыбай– Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Имангали Тасмагамбетов – Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности

Хусрав Нозири – Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества

В ходе своего выступления на встрече Аркадаг Бердымухамедов отметил, что Туркменистан уже не в первый раз присутствует на заседаниях Шанхайской Организации Сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя. Это стало доброй традицией и воспринимается как знак уважения к Туркменистану, показатель высокого уровня доверия и открытости, стремления развивать тесные двусторонние партнёрские связи.

С народами и государствами, входящими в Шанхайскую Организацию Сотрудничества и работающими с ней, Туркменистан объединяют глубокие исторические связи, географическое соседство, общие ценности и мировоззрение. Сегодня к этому прибавляется взаимный интерес в экономике, торговле, инвестициях, технологиях, продолжил Бердымухамедов.

И конечно, Туркменистан полностью разделяет фундаментальные принципы, лежащие в основе деятельности ШОС, – мир, взаимное уважение, равноправие, сотрудничество, и готов вместе работать над их практическим воплощением.

В числе основных тезисов выступления Национального лидера туркменского народа:

Инициатива Туркменистана о принятии Стратегии глобальной безопасности, выдвинутая на площадке ООН.

Транспорт и коммуникации: Туркменистан видит предпосылки для выстраивания устойчивых, магистральных маршрутов партнёрства по линии Восток–Запад и Север–Юг. Конкретно речь идёт о коридоре Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция с выходом на Европу.

Другой значимый маршрут с участием Туркменистана и стран ШОС – коридор ­Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря через город-порт Туркменбаши.

Энергетика: Туркменистан имеет возможности нарастить объёмы поставляемого углеводородного сырья и электроэнергии в страны ШОС.

Туркменистан предлагает заинтересованным государствам ШОС рассмотреть возможность участия в проектах газопровода ТАПИ, линии электропередачи и оптико-волоконной связи ТАП.

Среди других важных направлений сотрудничества с ШОС были выделены торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, «зелёная» повестка, партнёрство в области информационных технологий.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Саммите Шанхайской Организации Сотрудничества

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые главы государств и делегаций!

Прежде всего позвольте выразить признательность уважаемому Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за приглашение, гостеприимство и прекрасную организацию заседания.

Вот уже не в первый раз Туркменистан присутствует на заседаниях Шанхайской Организации Сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя.

Это стало доброй традицией, и мы воспринимаем такой статус как знак уважения к Туркменистану, показатель высокого уровня доверия и открытости к нашей стране, стремления развивать с ней тесные партнёрские связи.

Такой подход полностью отвечает намерениям Туркменистана. Наша страна видит в лице ШОС значимого и перспективного партнёра, сотрудничество с которым отвечает национальным интересам, способно существенно и в позитивном ключе пов­лиять на ход и направленность региональных процессов, внести вклад в стабилизацию международной обстановки.

С народами и государствами, входящими в Шанхайскую Организацию Сотрудничества и работающими с ней, нашу страну связывают глубокие исторические связи, географическое соседство, общие ценности и мировоззрение. Сегодня к этому прибавляется взаимный интерес в экономике, торговле, инвестициях, технологиях.

И конечно, Туркменистан полностью разделяет фундаментальные принципы, лежащие в основе деятельности Шанхайской Организации, – мир, взаимное уважение, равноправие, сотрудничество. Вместе с ШОС Туркменистан готов работать над их практическим воплощением.

В этой связи Туркменистан настойчиво и на протяжении ряда лет продвигает на международной арене инициативу диалога как гарантии мира. Эта идея полностью соотносится с темой нашего Саммита. Видим в этом хорошую предпосылку для начала предметной совместной работы в ООН, других авторитетных многосторонних структурах.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Организацией Объединённых Наций «Международным годом мира и доверия». Это зафиксировано в соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи, что даёт политико-правовые основания для полноформатного вовлечения наших государств в процесс консультаций и переговоров в ООН с целью выработки общих подходов и консолидированной позиции по мирной и миротворческой повестке.

В этом же контексте Туркменистан хотел бы обсудить с ШОС возможности поддержки нашей инициативы о формировании Стратегии глобальной безо­пасности, выдвинутой Президентом Туркменистана в сентябре прошлого года на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В случае положительного отклика можно было бы дать поручения внешне­политическим службам наших стран разработать соответствующий план политических консультаций. Рассчитываем на вашу поддержку этого предложения.

Резюмируя внешнеполитическую часть своего выступления, хотел бы подчеркнуть: основополагающие цели нейтрального Туркменистана лежат исключительно в плоскости мирного, устойчивого и предсказуемого развития.

Формулу уважительного диалога как основы глобального мира и безо­пасности рассматриваем как ключевую предпосылку перехода именно к такому вектору взаимоотношений, их последовательной нормализации и деэскалации обстановки.

Уважаемые участники!

В своих оценках сотрудничества с ШОС Туркменистан исходит из сопряжения наших экономических интересов. Считаем, что перспективы партнёрства и его долгосрочный характер сегодня уже очевидны.

Евразийское пространство обладает неисчерпаемым ресурсным и демографическим потенциалом, демонстрирует быстрый экономический рост, выдающиеся научные и технологические достижения.

В совокупности эти факторы открывают уникальные возможности для конструктивного взаимодействия Туркменистана и Шанхайской Организации Сотрудничества в стратегических сферах – транспорте, коммуникациях, энергетике, по целому ряду других направлений.

Убеждён, что у нас есть все предпосылки выстроить устойчивые, магистральные маршруты партнёрства по линии Восток–Запад и Север–Юг.

Географически Туркменистан является естественным оптимальным звеном этого большого проекта. В его рамках готовы работать с государствами ШОС в различных форматах и конфигурациях. Если говорить о транспортно-транзитном сегменте, то здесь выделяем маршрут через Центральную Азию из Китая в Европу и на Ближний Восток.

Конкретно речь идёт о коридоре Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция с выходом на Европу. С точки зрения логистики, это очень удобный путь.

Для его эффективного функционирования будет необходимо решить в том числе вопросы, связанные с трансграничным передвижением грузов.

Речь должна идти, на наш взгляд, о создании режима наибольшего благоприятствования транспортному сообщению, предоставления тарифных, таможенных и иных преференций в местах пересечения границы. Предметно готовы обсудить этот вопрос с заинтересованными партнёрами.

Другой значимый комбинированный маршрут с участием Туркменистана и стран ШОС – коридор ­Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря через город-порт Туркменбаши и далее на юг к иранским морским терминалам в заливе.

Видим перспективы участия стран ШОС в контексте объединения ресурсных, экономических и транспортных потенциалов Центральной Азии, Индии и Пакистана.

В энергетической сфере также видим большие перспективы для совместной работы. Туркменистан имеет возможности существенно нарастить объёмы поставляемого углеводородного сырья и электроэнергии в страны ШОС.

В этом контексте хочу подчерк­нуть, что мы чётко выполняем свои контрактные обязательства в плане объёмов и сроков поставок природного газа.

Предлагаем заинтересованным государствам ШОС рассмотреть параметры своего участия в энергетических и коммуникационных проектах на территории Афганистана, инициированных Туркменистаном. Речь идёт о реализации проектов строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линиях электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Помимо чисто экономических выгод, такая работа обеспечит скорейшую эффективную интеграцию Афганистана в региональные и континентальные процессы, будет способствовать экономическому и социальному восстановлению страны, а значит и стабилизации политической обстановки, достижению мира и согласия.

Среди других важных направлений сотрудничества с ШОС выделяем торговлю, промышленную кооперацию, сферу сельского хозяйства, «зелёную» повестку, партнёрство в области информационных технологий. Перспективными выглядят модели приграничного и регионального делового партнёрства с привлечением малого и среднего бизнеса.

Выражаем стремление к расширению и активизации гуманитарных, научных и образовательных связей. Выступаем за разработку совместных молодёжных программ по таким направлениям, как изучение историко-культурного наследия; инновационное будущее; вклад молодёжи в охрану окружающей среды; молодёжное предпринимательство и бизнес-проекты.

Отводим важное место спортивному сотрудничеству. Как известно, не так давно Ашхабад получил статус Города новых спортивных возможностей Содружества Независимых Государств. Этот статус предполагает открытость для самого широкого международного спортивного сотрудничества, в том числе с участием атлетов из государств ШОС.

Уважаемые друзья!

В заключение хотел бы подтвердить большое уважение Туркменистана к деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества, твёрдую приверженность углублению с ней добрососедских, дружественных связей и пожелать всем участникам заседания успешной работы. ///nCa, 5 июля 2024 г.