Национальный лидер Туркменистана и Президент Казахстана обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений

4 июля в Астане состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая прошла при участии членов делегаций двух стран.

Глава Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве лидера туркменского народа.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахско-туркменские отношения развиваются по восходящей.

«Туркменистан является очень авторитетным нейтральным государством, играющим большую роль в обеспечении мира, безопасности, многостороннего сотрудничества. Ваше присутствие сегодня в Астане имеет очень большое значение, в первую очередь, с точки зрения обсуждения конкретных вопросов нашего взаимодействия в области энергетики», – сказал Токаев.

Президент Казахстана подтвердил готовность к наращиванию многопланового взаимодействия с Туркменистаном.

В свою очередь, Аркадаг Бердымухамедов выразил Токаеву признательность за высокий организационный уровень торжества в честь открытия в Астане памятника великому поэту и мыслителю Востока Махтумкули Фраги.

Была также выражена уверенность, что нынешний Саммит и принятые на нём решения, а также результаты председательства Республики Казахстан в ШОС будут способствовать укреплению конструктивного межгосударственного взаимодействия, наполнению его новым содержанием.

В ходе встречи состоялось заинтересованное обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества.

Как подчёркивалось, две страны успешно и эффективно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций, где оказывают друг другу взаимную поддержку.

Что касается туркмено-казахстанского партнёрства, то одним из его приоритетных направлений была обозначена торгово-экономическая сфера. Здесь имеются большие возможности для наращивания продуктивного сотрудничества, увеличения объёмов торгового оборота, диверсификации взаимных поставок товаров, активизации инвестиционной деятельности, бизнес-контактов.

Стратегический вектор туркмено-казахстанского сотрудничества – транспортно-коммуникационный и логистический секторы. Здесь одним из конкретных результатов является строительство железнодорожной магистрали Казахстан–Туркменис­тан–Иран. Оптимальная реализация имеющегося в этом секторе потенциала будет способствовать интенсификации взаимодействия по линиям Север–Юг и Восток–Запад, экономической интеграции в регионе и в целом на Евразийском пространстве.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере, где наработан солидный опыт партнёрства. Примером тому является транснациональный газопровод Центральная Азия – Китай.

Также внимание было уделено вопросам гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере культуры, образования, науки.

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Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов 4 июля совершил рабочий визит в Казахстан. Он принял участие в саммите ШОС+, а также в церемонии открытия памятника Махтумкули Фраги в Астане. В этот же день Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 5 июля 2024 г. (фото – Акорда)