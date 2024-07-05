Богатейшая женщина России сделала свое состояние с помощью электронной коммерции

Она миллиардерша, которая сама добилась успеха. Находясь в декретном отпуске, она основала свою компанию электронной коммерции. Ее состояние составляет около 7,4 миллиарда долларов.

Татьяна Бакальчук – самая богатая женщина в России и одна из двух единственных женщин-миллиардерш в России.

В 2004 году Татьяна Бакальчук потратила 700 долларов на создание веб-сайта для Wildberries, бизнеса электронной коммерции, который она начала в своей московской квартире, находясь в декретном отпуске. Это розничный интернет-магазин, аналогичный Amazon.

В 2023 году выручка Wildberries превысила 6 миллиардов долларов.

По данным Business Insider, Бакальчук невероятно богата, но ведет скромный образ жизни и не привлекала к себе внимания. Она по-прежнему живет в арендованном доме.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Бакальчук родилась в Московской области в 1975 году и училась в Коломенском государственном педагогическом институте. Ей было 28 лет, когда она основала Wildberries.

У нее и ее мужа, IT-предпринимателя Владислава Бакальчука, семеро детей.

Она основала интернет-магазин Wildberries в 2004 году, находясь в декретном отпуске , будучи преподавательницей английского языка.

https://www.wildberries.ru/

Платформа Wildberries начинала свою деятельность как небольшое предприятие по перепродаже одежды немецкой розничной компании Otto.

В 2018 году Бакальчук рассказала Bloomberg, что в первые годы существования компании она сама осуществляла доставку.

“Сначала я все делала сама: забирала товары и доставляла их клиентам на другой конец Москвы на метро или автобусе”, – рассказала она.

По мере роста бизнеса Бакальчук начала нанимать курьеров и арендовать помещения для хранения большего количества инвентаря.

Российский бодибилдер Сергей Ануфриев инвестировал в Wildberries в 2006 году, сообщает Bloomberg. Бакальчук владеет 99% акций компании, а ее мужу принадлежит 1%.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в Wildberries представлены товары более чем 60 000 брендов, включая одежду, электронику и предметы домашнего обихода.

Ритейлер начал свою деятельность в Европе в 2021 году, распространившись на Германию, Италию, Испанию и Францию, сообщает The Moscow Times.

Некоторые компании электронной коммерции в Центральной Азии имеют партнерские отношения с Wildberries.

Wildberries обрабатывает около семи миллионов заказов в день.

© Forbes

В 2020 году Wildberries приобрела Standard-Credit Bank. Банк был переименован в Wildberries Bank.

На долю Wildberries приходится около трети всего рынка электронной коммерции в России.

Девичья фамилия Татьяны Бакальчук – Ким. Она принадлежит к коре-сарам, этническим корейцам из бывшего Советского Союза, которые произошли от корейцев, живших на Дальнем Востоке России.

В интервью AFP в 2018 году Бакальчук назвала себя “интровертом”.

В отличие от других миллиардеров, которые живут в огромных особняках, Бакальчук снимает жилье, а не владеет им, сообщает Bloomberg.

Последнее предприятие Бакальчук будет заключаться в создании альтернативной платежной платформы, которая поможет укрепить российскую экономику в условиях международных санкций.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что Бакальчук будет работать с рекламным оператором Russ Group над разработкой новой цифровой торговой платформы в качестве альтернативы SWIFT. Проект будет курироваться Максимом Орешкиным, бывшим министром экономического развития России. /// nCa, 5 июля 2024 г.