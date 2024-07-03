Туркменистан и Иран заключили сделку по поставкам туркменского газа в Ирак по схеме swap – Туркменистан увеличит объемы экспорта газа в Иран

Туркменистан и Иран подписали контракт купли-продажи природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Ирак через территорию Ирана по схеме «SWAP». Об этом сообщил МИД Туркменистана.

Кроме того, Туркменистан планирует увеличить объемы экспорта газа в Иран. С этой целью запланировано расширение газотранспортной инфраструктуры. Иранские компании построят на территории Туркменистана новый газопровод протяженностью 125 километров и три газокомпрессорные станции.

Ниже приводим полный текст пресс-релиза МИД Туркменистана:

Туркменистан и Исламская Республика Иран, основываясь на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и равноправного партнерства, в течение многих лет развивают взаимовыгодные отношения в газовой отрасли.

Позитивный опыт совместной деятельности в области поставок туркменского газа в Иран и через его территорию в третьи страны служит прочной основой для наращивания потенциала двустороннего партнерства в этой сфере.

В этом контексте следует отметить, что в настоящее время туркменская и иранская стороны ведут активную совместную работу по реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем государственном уровне, о развитии газового сотрудничества.

Так, для расширения газотранспортной инфраструктуры, иранскими компаниями будут выполнены работы по строительству на территории Туркменистана нового газопровода протяженностью 125 километров и трех газокомпрессорных станций, необходимых для поставок дополнительных объемов газа в Иран.

При этом следует подчеркнуть, что в дополнение к существующим мощностям планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад – Серахс – Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк до 40 миллиардов кубометров в год.

В целях дальнейшего использования больших возможностей для эффективного взаимодействия в газовых поставках, 1-3 июля 2024 года в Ашхабаде состоялись переговоры туркменской и иранской сторон, в ходе которых был обсужден широкий комплекс вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран в газовой отрасли.

По итогам состоявшихся встреч туркменской и иранской сторонами был подписан контракт купли-продажи природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Республику Ирак через территорию Исламской Республики Иран по схеме «SWAP». ///nCa, 3 июля 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)