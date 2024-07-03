Астана готовится принять саммит ШОС в расширенном формате

Столица Казахстана, Астана, станет центром международной дипломатии на ближайшие дни, принимая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля. Ожидается, что в работе саммита под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию» примут участие главы государств-членов ШОС, а также лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркменистана. Помимо глав государств, в саммите примут участие руководители и представители ряда международных организаций.

«4 июля состоится встреча в формате ШОС+. Этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, а теперь официально провозглашен новый формат», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков (РИА Новости).

«На эту первую встречу в формате ШОС+ приглашены руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, правитель эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ) и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов», – заявил он.

По его словам, тема предстоящей встречи – укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию, “то есть в основном будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике”.

От международных организаций на саммите будут присутствовать генсек ООН, генсек ОДКБ, исполнительный секретарь СНГ, руководитель Евразийской экономической комиссии, Исламской организации по продовольственной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации экономического сотрудничества.

Ожидается, что одним из итогов саммита станет присоединение Беларуси в качестве полноправного члена ШОС.

Также в повестку дня входит обсуждение и принятие ряда документов и инициатив, в том числе программы сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Антинаркотической стратегии ШОС, Астанинской декларации глав государств-членов ШОС, Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», Дорожной карты по развитию взаимодействия с партнерами ШОС по диалогу, и других документов.

После завершения саммита Казахстан передаст председательство в ШОС Китаю на 2024-2025 годы. Китай в последний раз председательствовал в организации семь лет назад.

В настоящий момент в ШОС входят 9 государств-членов: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызская Республика, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 3 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС: Афганистан, Беларусь, Монголия. 14 стран являются партнёрами по диалогу ШОС: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. ///nCa, 3 июля 2024 г.