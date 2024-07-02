Позитивные новости для Каспия: уровень моря в Казахстане поднялся более чем на метр

Уровень воды в северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область, Казахстан) в 2024 году увеличился на 119 см. Этому поспособствовал обильный сброс паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Уже несколько лет экологи из разных стран бьют тревогу по поводу обмеления Каспия и на фоне неутешительных прогнозов, новости об увеличении уровня воды в море вызывают оптимизм.

Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направки паводковой воды в Атырауской области были использованы дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды.

Помимо Каспийского моря, благодаря паводкам произошло пополнение и в других водоемах Казахстана, испытывающих водно-экологический кризис.

«С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Так, на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 21,4 млрд кубометров.

На 86-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, куда входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стороны договорились, что в поливной сезон в Северный Арал поступит 997 млн кубометров воды, а приток составит не менее 30 кубометров в секунду. Сейчас в море поступает 50 кубометров воды в секунду. Год назад приток составлял 6 кубометров в секунду. ///nCa, 2 июля 2024 г.