Железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан достигает стадии реализации – Часть первая

nCa Report

Железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ) достиг стадии реализации. Ожидается, что строительные работы начнутся в период с августа по октябрь этого года.

6 июня 2024 года в Пекине состоялась церемония подписания соглашения о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Соглашение было подписано главами транспортных ведомств трех стран.

Согласно сообщениям СМИ, проектировать и строить ККУ будет китайская компания China Railway International. China Railway International является дочерней компанией China Railway Group Limited.

China Railway International может привлечь предприятия из Узбекистана и Кыргызстана в качестве субподрядчиков, если они обладают соответствующим опытом и возможностями.

Уполномоченными организациями на строительство железной дороги являются:

– с китайской стороны – China Railway International при государственной корпорации “Китайские железные дороги”;

– с кыргызской стороны – государственное предприятие “НК “Кыргыз Темир жолу”;

– с узбекской стороны – акционерное общество “Узбекистон Темир Йуллари”.

Для строительства участка железной дороги на территории Кыргызской Республики три заявленные организации создадут Совместную проектную компанию. Доли в уставном капитале будут распределены следующим образом:

– уполномоченная организация китайской стороны или ее дочерняя холдинговая компания – 51%;

– уполномоченная организация кыргызской стороны – 24,5%;

– уполномоченная организация узбекской стороны – 24,5%.

Китайская железнодорожная компания, “Кыргыз Темир жолу” и “Узбекистон Темир Йуллари” внесут свой вклад в формирование уставного капитала проектной компании на указанные доли.

Конкретные размеры уставного капитала будут определены в учредительных документах проектной компании.

Кыргызстан окажет поддержку в виде предоставления земельных участков, освобождения от таможенных и налоговых платежей, а также содействия в работе с банковскими счетами и обмене валюты.

Важным аспектом проекта является обеспечение безопасности и комфорта для жителей районов, находящихся в зоне строительства дороги. Кыргызстан возьмет на себя ответственность за оценку социального и экологического воздействия, а также за работы по приобретению земли, сносу и переселению.

Ожидается, что Кыргызстан освободит сотрудников из Китая и Узбекистана от необходимости получать разрешения на работу.

Технико-экономическое обоснование было разработано Первым проектно-исследовательским институтом Китайской железнодорожной строительной корпорации.

Железнодорожный маршрут пройдет по сложной горной местности по маршруту: Кашгар-Торугарт- Макмал – Джелалабад – Андижан.

Общая протяженность железной дороги, как ожидается, составит 486 км, из которых:

– по территории Китая – 174 км;

– по территории Кыргызстана – 311,8 км.

Протяженность участка с шириной колеи 1435 мм (Торугарт-Макмал) составит 169,6 км.

Согласно технико-экономическому обоснованию, на железнодорожной станции Макмал планируется менять ширину колеи с 1435 мм на 1520 мм.

Протяженность участка с шириной колеи 1520 мм (Макмал-Джелалабад) составит 142 км.

Всего планируется построить 18 железнодорожных станций, 81 мост общей протяженностью 26 км, 41 тоннель общей протяженностью 120 км.

«Общая сметная стоимость реализации участка на территории Кыргызстана составляет примерно 4,7 млрд долларов», – сообщает «Узбекистон темир йуллари».

Максимальная скорость по железной дороге предполагается до 120 км/ч.

Общая стоимость проекта, возможно, составит около 8 миллиардов долларов, из которых участок через территорию Кыргызстана может обойтись примерно в 4,7 миллиарда долларов.

Грузопоток по маршруту может достичь 13,5 миллионов тонн к 2050 году.

Сроки доставки грузов сократятся на 7 дней. Экономические выгоды Узбекистана от транзита грузов оцениваются в размере 150-200 миллионов долларов в год.

China Railway International Group (CRIG) является дочерней компанией по развитию зарубежного бизнеса China Railway Group Limited (CREC). Материнская компания CREC является главной движущей силой в железнодорожном строительстве Китая. Она построила более 90 тыс. км магистральных железных дорог Китая, или 2/3 от общей протяженности железных дорог в КНР, включая 90% электрифицированных железных дорог КНР.

CREC также построила 55% всех высокоскоростных железных дорог Китая, включая:

– железная дорога Пекин – Тяньцзинь (первая в Китае высокоскоростная железная дорога);

– железная дорога Ухань – Гуанчжоу (первая в мире пассажирская линия со скоростью 350 км/ч);

– железная дорога Пекин – Шанхай (самая длинная высокоскоростная железная дорога в Китае);

– железная дорога Харбин – Далянь (самая длинная в мире высокоскоростная пассажирская линия, проходящая через горные районы);

– железная дорога Пекин – Гуанчжоу (самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога).

Среди зарубежных проектов: железная дорога Китай – Лаос, Джакарта – Бандунг (Индонезия), Венгрия – Сербия, Ботен – Вьентьян (Лаос), Тонги – Бхайраб Базар (Бангладеш), электрифицированные железные дороги в Иране, высокоскоростная железная дорога на севере Венесуэлы.

Проект улучшит экспортно-импортные коммуникации не только для Узбекистана, но и для Таджикистана, Афганистана, Туркменистана и других стран. Стальная магистраль ККУ имеет большие транзитные перспективы, соединяя Китай и Южную Азию одной железнодорожной линией, что ранее было возможно только морским путем.

Новая железная дорога также обеспечит странам Центральной Азии доступ к Тихому океану через Китай, а Китаю – к Персидскому заливу. /// nCa, 1 июля 2024 г. [на основе сообщений СМИ и открытых источников] [продолжение следует]