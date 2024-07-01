Туркменистан начинает подготовку к конференции COP 29

Туркменистан начинает подготовку к Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP-29). О соответствующей работе по укреплению сотрудничества Туркменистана в области изменения климата в ходе заседания Кабинета министров в пятницу (28 июня) доложил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Отмечалось, что в мае 2022 года в Туркменистане был утверждён Определяемый на национальном уровне вклад (NDC) по Парижскому соглашению по климату, принимаются последовательные меры по реализации этого документа. В настоящее время завершается подготовка 4-го Национального доклада на основе Рамочной конвенции об изменении климата, который до конца текущего года предусматривается представить в Секретариат данной Конвенции.

На Конференции COP-29, которая состоится в Баку 11-22 ноября, будет рассмотрен широкий спектр вопросов климатической проблематики и заслушаны соответствующие доклады. Основываясь на ключевых идеях и инициативах Президента Туркменистана, подготовлен ряд предложений по развитию международного сотрудничества в этой области.

Так, предлагается со следующего месяца приступить к комплексной подготовке к участию делегации Туркменистана в данной Конференции и в этих целях провести 22 июля очередное заседание Рабочей группы, созданной в рамках Межведомственной комиссии по вопросам окружающей среды.

По итогам заседания видится целесообразным разработать новые проекты по сокращению выбросов парниковых газов в Туркменистане и адаптации к изменению климата.

В преддверии 19-й Молодёжной конференции (COY-19), предстоящей в Баку в ноябре 2024 года, предлагается в сентябре организовать во всех велаятах и в Ашхабаде Молодёжные форумы по изменению климата.

Кроме того, было озвучено предложение о проведении в Ашхабаде в ноябре текущего года Международной конференции по продовольственной безопасности в условиях изменения климата. Данный форум предусматривается организовать под эгидой ООН и совместно с её специализированными структурами – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программой и Детским фондом (ЮНИСЕФ).

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан вносит весомый вклад в усилия мирового сообщества, связанные с изменением климата. Туркменистан проводит последовательную работу на международном и национальном уровне в этом направлении, сказал глава государства, одобрив представленные предложения. ///nCa, 1 июля 2024 г.