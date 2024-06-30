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Национальный Лидер туркменского народа и Президент Турции провели телефонный разговор

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В субботу, 29 июня, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган поздравил Аркадага с днём рождения и передал тёплые приветствия Президенту Сердару Бердымухамедову.

В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что Турция является для Туркменистана одной из самых близких дружественных и братских стран, двусторонние отношения обогащаются новым смыслом и содержанием.

Как подчёркивалось в ходе беседы, Туркменистан и Турция активно сотрудничают практически во всех отраслях экономики. При этом имеются огромные возможности для развития продуктивных отношений в топливно-энергетической отрасли, сфере транспорта и связи.

В ходе беседы Аркадаг отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Турецкую Республику для участия в Анталийском дипломатическом форуме в марте этого года.

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к активизации двусторонних отношений по широкому спектру направлений. ///nCa, 30 июня 2024 г.

 

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