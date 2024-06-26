В Ашхабаде состоялся Туркмено-эмиратский бизнес-форум

25 июня в Ашхабаде в Торгово-промышленной палате состоялся бизнес-форум «Туркменистан–Объединённые Арабские Эмираты», который собрал руководителей и ведущих специалистов государственных и деловых структур двух дружественных стран.

В мероприятии приняли участие компании, специализирующиеся в сферах энергетики, цифровых технологий, торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства и туризма, в том числе «HK Associates», «AMEA Power», «Arabian Falcon Holding», «ADIO» и др.

На повестку дня форума вынесено обсуждение перспективных направлений межгосударственного сотрудничества в экономическом, инвестиционном, промышленном секторах, а также в области возобновляемых источников энергии.

Выступающие подчёркивали, что Туркменистан, реализующий стратегию диверсификации экономики, в том числе за счёт активного привлечения лучшего мирового опыта и передовых технологий, открыта для конструктивного диалога. Созданный в стране благоприятный инвестиционный климат и оптимальный организационно-правовой механизм ведения бизнеса содействуют привлечению всё большего числа потенциальных зарубежных партнёров, в частности бизнес-кругов ОАЭ, для работы на перспективном туркменском рынке.

Как отмечалось, в ряду основных направлений партнёрства – совместные проекты, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания смешанных производств, формирования современной инфраструктурной системы, наращивания взаимодействия в банковско-финансовой сфере.

В прозвучавших выступлениях руководителей ведущих компаний ОАЭ было подтверждено стремление крупного эмиратского бизнеса упрочить и расширить своё присутствие на туркменском рынке.

В рамках деловой встречи были проанализированы пути вывода на новый уровень отношений в различных областях экономики и инвестиций, в сфере высоких технологий, возможности увеличения товарооборота, намечены конкретные планы совместной работы.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества названа транспортно-логистическая система. Созданная в последние годы в стране современная инфраструктура, в том числе Международный морской порт Туркменбаши, новые автомагистрали, аэропорты, открывают широкие возможности для развития контактов в этой сфере.

Подчёркивалось, что в Туркменистане разрабатываются масштабные проекты в области транспорта и имеются большие перспективы для развития отношений с зарубежными партнёрами, в том числе с известными компаниями ОАЭ.

Также отмечалась готовность Туркменистана к значительному расширению взаимовыгодных связей в топливно-энергетическом секторе. Располагающий внушительным потенциалом в данной сфере, Туркменистан является одним из экспортёров природного газа. Развивается также газохимическая индустрия, продукция которой в широком ассортименте поставляется на мировой рынок.

Отдельной темой обсуждения стало рациональное использование возобновляемых источников энергии. Будучи страной с огромными запасами нефтегазовых ресурсов, Туркменистан стремится развивать «зелёную» энергетику. В данном контексте также видится актуальным взаимодействие в области солнечной и ветровой энергетики.

В ряду других актуальных векторов партнёрства – сельское хозяйство, связь и коммуникации, перерабатывающая и химическая промышленность, внедрение передовых технологий, строительство, здравоохранение, экология и др.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана выразил готовность туркменских предпринимателей к долгосрочному партнёрству с ОАЭ, расширению диалога со своими коллегами, использованию их успешного опыта, внедрению современных методов и решений по управлению бизнесом.

Важнейшей частью этой работы является проведение совместных выставок производителей товаров и услуг, а также бизнес-форумов на регулярной основе.

В рамках форума состоялись встречи между предпринимателями двух стран. ///nCa, 26 июня 2024 г. (на основе сообщения TDH)