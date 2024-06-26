Платформа ЦУР для Центральной Азии, финансируемая Европейским Союзом: партнеры подвели итоги проекта

25 июня 2024 года в Алматы состоялось заключительное заседание Руководящего Комитета проекта Программы развития ООН (ПРООН), финансируемого Европейским Союзом (ЕС), по созданию Платформы Целей устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии. В мероприятии приняли участие представители страновых офисов ПРООН в Центральной Азии, национальные партнеры, представители академического сообщества, эксперты и донор проекта — Представительство ЕС в Казахстане.

В июле 2021 года благодаря финансированию ЕС ПРООН начала реализацию инициативы по достижению ЦУР в Центральной Азии. Миссия этой инициативы — объединить партнеров для решения разнообразных политических и программных задач, способствуя ощутимому прогрессу в достижении ЦУР. Платформа ориентирована на эффективные действия — от инновационного моделирования социально-экономической политики до стратегической финансовой координации.

В рамках реализации проекта были достигнуты конкретные результаты, способствующие достижению ЦУР в странах региона. Ввиду того, что начало реализации совпало с постковидным периодом, проектом были разработаны пять комплексных сценариев, направленных на восстановление и развитие стран Центральной Азии с учетом влияния пандемии COVID-19. Сценарии комплексного восстановления были разработаны с использованием International Futures, сосредоточенных на трех наиболее важных показателях – валовом внутреннем продукте, сокращении бедности и государственных доходах.

Вопросы восстановления также стали лейтмотивом Второго регионального Саммита по Целям в области Устойчивого Развития высокого уровня «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии». В саммите приняли участие политические лидеры правительств стран Центральной Азии, международные эксперты, представители международных организаций, руководители частного сектора и представители гражданского общества региона.

Сессии Саммита стали площадкой для обсуждения региональных вызовов развития в Центральной Азии и стратегий постпандемического восстановления, в центре которых курс на «зеленую» экономику и климатическую повестку. В рамках специальной сессии – круглого стола мэров городов – участники обсудили локальные решения для развития крупных и малых городов в Центральной Азии и их переход к устойчивому развитию путем локализации ЦУР. Отдельные сессии были посвящены вопросам цифровизации государственных услуг, расширения прав и возможностей женщин и молодежи для устойчивого развития, обеспечения синергии финансирования ЦУР и климатической повестки, а также вопросам построения новых партнерств для акселерации достижения ЦУР. Саммит подчеркнул важность совместных усилий и смелых действий в решении региональных проблем и продвижении ЦУР.

При поддержке проекта была создана Панель мониторинга ЦУР для Центральной Азии, которая представляет собой цифровое решение, предлагающее динамичный обзор регионального прогресса в достижении ЦУР странами. Панель мониторинга ЦУР включает всеобъемлющий набор данных из 1 500 взаимосвязей, служащих основой для эффективной разработки политик, показывая, как действия по достижению одной ЦУР влияет на ускорение достижений других целей. Цифровая Платформа ЦУР связала между собой мониторинг тенденций реализации ЦУР, политик, взаимосвязей и финансирования ЦУР.

Одним из ключевых направлений проекта стала поддержка усилий стран Центральной Азии по построению устойчивой архитектуры для финансирования ЦУР. В целях синхронизации процесса разработки Комплексного национального механизма финансирования (КНМФ) в каждой из стран региона проект поддержал усилия Туркменистана по проведению Оценки финансирования развития как основной отправной точки для реализации КНМФ. Данный инструмент используется для поддержки реализации национальных приоритетов развития и мобилизации необходимых государственных и частных финансовых ресурсов Правительство Туркменистана

В рамках компонента по национализации ЦУР в Казахстане проект содействовал созданию Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития под руководством Спикера Сената Парламента. Парламентская комиссия играет ключевую роль в достижении ЦУР, координируя и контролируя политику Правительства и приводя ее в соответствие с ЦУР. Ее основной функцией является создание благоприятной среды для эффективной реализации ЦУР посредством законотворчества, формирования бюджета и локализации ЦУР.

Проект также стал катализатором локализации ЦУР в недавно созданных областях Казахстана – Жетісу, Абай, Ұлытау и в Кызылординской области. Данная пилотная инициатива выявила ключевые факторы, способствующие локализации ЦУР, представила комплекс рекомендаций, облегчающих процесс локализации, заложив основу для масштабирования этой работы на уровне всей страны. Содержательно концепция локализации охватывала два основных аспекта: во-первых, как ЦУР могут служить основой для формирования местных политик развития; и, во-вторых, как местные и региональные власти могут активно способствовать достижению ЦУР.

Проект оказал содействие правительствам стран в наращивании институционального потенциала, обеспечения финансирования и преодоления неблагоприятных последствий пандемии COVID-19 в регионе, выступая интегратором усилий по достижению ЦУР как на страновом, так и в региональном масштабе. ///ПРООН Казахстан