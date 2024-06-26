Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с министром экономики Объединённых Арабских Эмиратов

Перспективы развития партнёрства стали главной темой встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с министром экономики Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тук Аль-Марри.

В начале встречи Министр передал приветствия от имени Президента ОАЭ шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна. Как подчеркнул Абдулла бин Тук Аль-Марри, Правительство ОАЭ заинтересовано в укреплении диалога с нейтральным Туркменистаном.

Передав ответные пожелания руководству ОАЭ, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Объединённые Арабские Эмираты являются одним из ключевых партнёров Туркменистана в торгово-экономической сфере.

Бердымухамедов указал на эффективное сотрудничество по линии ТЭК. Примером может служить подписанный с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере освоения третьего этапа газового месторождения в Туркменистане Галкыныш, являющегося сырьевой базой для будущего газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. В данном контексте Председатель Халк Маслахаты подчеркнул важность строительства газопровода ТАПИ с экономической точки зрения как на национальном уровне, так и для транзитных стран и потребителей.

С учётом огромных запасов природных ресурсов Туркменистан стремится наращивать партнёрство в нефтегазовом секторе, сказал Аркадаг Бердымухамедов, пригласив эмиратские бизнес-круги принять активное участие в реализуемых в стране проектах международного значения.

Вместе с тем, реализуемые в Туркменистане проекты, в рамках которых осваиваются газовые месторождения, возводятся важные энергетические объекты, современные промышленные предприятия, открывают широкие возможности для укрепления делового сотрудничества с ОАЭ.

В ходе встречи стороны акцентировали внимание на потенциале для наращивания контактов в таких направлениях, как торговля, инвестиции, транспорт и коммуникации, «зелёная» энергетика, экология.

Темой обсуждения также стали Ахалтекинские скакуны. Выразив восхищение красотой ахалтекинских коней и искусством верховой езды туркменских джигитов, министр отметил огромную заслугу Аркадага Бердымухамедова в деле сохранения и приумножения мировой славы ахалтекинской породы. ///nCa, 26 июня 2024 г.