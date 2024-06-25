ЮНИСЕФ проводит глобальный курс по поддержке психического здоровья воспитателей и детей в Туркменистане

Ашхабад, 25 июня – Сегодня завершается шестинедельный интенсивный и глобальный курс “Психическое здоровье и психосоциальная поддержка (ППСП) для воспитателей и детей в трудных ситуациях”, запущенный ЮНИСЕФ. В связи с возросшим спросом на профессиональную помощь этот курс позволяет работникам, работающим на передовой линии в различных областях, оказывать поддержку в области психического здоровья и благополучия детям и воспитателям, в том числе в случаях гендерного насилия (ГН).

В Туркменистане в этом курсе приняли участие более 200 специалистов. Среди них были социальные работники, школьные учителя, специалисты реабилитационных центров, семейные врачи, студенты и преподаватели психологии и социальных наук из Государственного университета Магтымгулы и Педагогического института Сейиди, руководители среднего звена из Министерств труда и социальной защиты, образования, здравоохранения и медицинской промышленности, а также представители отделов образования, здравоохранения и социальной защиты региональных администраций всех пяти регионов. В семинаре также приняли участие работники соответствующих организаций и члены различных НПО.

Курс состоял из шести недельных модулей и был полезным как для чрезвычайных, так и для обычных ситуаций. Модули охватывали такие важные темы, как основные концепции и важность поддержки психического здоровья, развитие ребенка и психосоциальное благополучие, поддержка лиц, осуществляющих уход, психическое здоровье и психосоциальная поддержка на уровне сообщества, самопомощь для работников, работающих на передовой линии, а также пресечение гендерного насилия (ГН) и ПЗПСП.

Участники приобрели такие практические навыки, как выявление и удовлетворение потребностей в психическом здоровье, оказание эмоциональной поддержки и создание программ психического здоровья на уровне сообщества. Модуль по ГН помог им получить дополнительные компетенции, чтобы укрепить свое понимание гендерно-чувствительных служб поддержки в своих сообществах.

Участники отметили, что благодаря тренингу они смогли получить ценные и практические инструменты для оказания психосоциальной поддержки в повседневной работе. Некоторые также отметили, что занятия раз в неделю были очень практичными – они могли применять новые техники и инструменты в своей работе до следующего занятия и возвращаться к следующим занятиям с личной и профессиональной рефлексией. Ценным было и то, что многие участники ушли с тренинга с пониманием того, что психосоциальная поддержка – это инструмент для обеспечения крепкого психического здоровья. Как важно развивать когнитивные, социальные и духовные аспекты развития детей и подростков.

Эта когорта глобального курса объединила профессионалов из Туркменистана с их коллегами в Казахстане, создав ценную возможность для обмена идеями, знаниями и передовым опытом.

Цель этой инициативы – убедиться, что дети и воспитатели получают необходимую поддержку в области психического здоровья, создавая сильное и поддерживающее сообщество. ///nCa, 25 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)