В Ашхабаде объявили победителей конкурса экологических проектов “Воплоти свою эко-мечту”

21 июня в Ашхабаде состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса экологических проектов “Воплоти свою эко-мечту!”, организованного Общественной организацией “Ýaş tebigatçy” (Юный натуралист).

На конкурс было подано более 30 заявок от студентов 14 вузов и сузов со всей страны, которые представили на суд жюри свои идеи по решению актуальных экологических проблем.

Жюри, в состав которого вошли эксперты-экологи и представители государственных органов, тщательно оценивало каждый проект по 6 критериям, включая актуальность темы, оригинальность идеи, ясность изложения, реалистичность и практичность, а также стиль и грамотность.

Победителями конкурса стали:

1 место (10 000 манатов): Гадыр Оразбердыев, студент Инженерно-технологического университета имени Огуз хана, с проектом «Экомат».

2 место (5 000 манатов): Гулялек Аллакулыева, преподаватель Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. Ниязова, с проектом «Переработка полиэтиленовых пакетов в биогумус с помощью калифорнийских червей».

3 место (3 000 манатов): Сахет Сарыев, студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули с проектом «Эко 3д принтер».

Помимо денежных призов, победители получат помощь в реализации своих идей в жизнь.

В рамках церемонии награждения состоялась презентация видеороликов о деятельности Общественной организации “Ýaş tebigatçy”, а также выступления представителей Министерства иностранных дел и членов жюри конкурса.

В своих выступлениях гости мероприятия отметили важность участия молодежи в решении экологических проблем и призвали студентов к дальнейшим исследованиям и разработке новых проектов, направленных на сохранение окружающей среды.

В своих выступлениях гости мероприятия отметили важность участия молодежи в решении экологических проблем и призвали студентов к дальнейшим исследованиям и разработке новых проектов, направленных на сохранение окружающей среды.

“Конкурс “Воплоти свою эко-мечту!” стал настоящим праздником для всех любителей природы, – отметила специалист Общественной организации “Ýaş tebigatçy” Ширин Жожыева. – Мы рады, что столько талантливых молодых людей откликнулись на наш призыв и представили свои идеи по защите окружающей среды. Уверена, что этот шаг только начало, и мы вместе сделаем нашу планету чище и красивее.”

Конкурс “Воплоти свою эко-мечту!” стал ярким событием в жизни молодежи Туркменистана и продемонстрировал высокий уровень экологической сознательности подрастающего поколения. ///nCa, 22 июня 2024 г. (в сотрудничестве с “Ýaş tebigatçy”)