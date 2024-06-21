News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан поздравил космонавта Олега Кононенко с 60-летним юбилеем

Туркменистан поздравил космонавта Олега Кононенко с 60-летним юбилеем

By

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили Герою инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко поздравления по случаю 60-летнего юбилея.

4 февраля нынешнего года Олег Кононенко, находясь в космосе 878 дней 12 часов, установил мировой рекорд. 5 июня отмечен 1000-дневный рубеж пребывания Кононенко в космосе и свою юбилей он также отмечает на орбите.

Олег Кононенко является уроженцем города Туркменабад.

В сентябре 2019 года ему было присвоено звание Героя Туркменистана. ///nCa, 21 июня 2024 г.

 

Related posts:

  1. Российский космонавт, родившийся в Туркменистане, устанавливает новые рекорды по времени пребывания в космосе. По возвращении на землю он проведет в космосе 1110 дней.
  2. Герой Туркменистана Олег Кононенко бьет рекорды по суммарной продолжительности пребывания в космосе
  3. Туркменистан отмечает День космонавтики 12 апреля 2024 года – Президент и национальный лидер поздравляют Кононенко
  4. Аркадаг Бердымухамедов поздравил своего татарстанского коллегу с юбилеем
  5. Президент Туркменистана и Национальный лидер туркменского народа поздравили известного дипломата Чинар Рустемову с юбилеем
  6. Туркменистан поздравил Президента Турции с переизбранием
  7. Президент Узбекистана поздравил Аркадага Бердымухамедова с днем рождения
  8. Региональные Лидеры поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем
  9. Президент Туркменистана поздравил по телефону с днем рождения Президента России
  10. Туркменистан поставил в Кыргызстан в феврале-апреле 2023 года свыше 566 млн кВ-час электроэнергии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan