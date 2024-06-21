Туркменистан поздравил космонавта Олега Кононенко с 60-летним юбилеем

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили Герою инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко поздравления по случаю 60-летнего юбилея.

4 февраля нынешнего года Олег Кононенко, находясь в космосе 878 дней 12 часов, установил мировой рекорд. 5 июня отмечен 1000-дневный рубеж пребывания Кононенко в космосе и свою юбилей он также отмечает на орбите.

Олег Кононенко является уроженцем города Туркменабад.

В сентябре 2019 года ему было присвоено звание Героя Туркменистана. ///nCa, 21 июня 2024 г.