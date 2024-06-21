Махтумкули Фраги и современный Туркменистан – часть третья

Тарик Саиди

Адам Латен Уилсон написал обширное эссе о Махтумкули Фраги.

Уилсон получил степень бакалавра гуманитарных наук в колледже Сент-Джонс, Санта-Фе, Нью-Йорк (2007), и степень магистра сравнительного литературоведения в Университете Глазго (2019, с отличием). Большая часть его магистерской программы была посвящена русскому и европейскому модернизму. В настоящее время его исследования сосредоточены на центральноазиатской литературе социалистического реализма. Другие сферы изучения включают перформанс русского авангарда, европейский декаданс, русский постмодернизм и структуралистскую социологию.

Мы приводим здесь несколько отрывков из эссе Адама Латена Уилсона:

Эссе называется «Махтумкули Фраги и туркменский народ» и было опубликовано в журнале Museum Studies Abroad 17 марта 2022 года.

Образ и биография Махтумкули сыграли определяющую роль в современной истории Туркменистана, создав поэтическое видение единого Туркменистана.

Хотя Махтумкули был не единственным поэтом своего поколения, призывавшим к объединению туркмен, он был первым, кто сделал этот мотив центральным в своей поэзии.

Наследие Махтумкули неразрывно связано с развитием туркменского социализма 20-го века. В Советском Туркменистане признание поэзии Махтумкули продолжало распространяться в средствах массовой информации, оказав влияние на такие канонические работы, как “Портрет Махтумкули” Айхана Хаджиева (1947), на котором поэт изображен в момент вдохновения сидящим на ковре с эмблемой теке. На картине Махтумкули непосредственно соприкасается с национальным наследием туркмен, поскольку теке были последним крупным племенем, подвергшимся российскому завоеванию.

Что касается других видов искусства, то первая симфония Вели Мухатова, посвященная памяти Махтумкули (1976), по мнению многих, является вершиной туркменского симфонического творчества. На протяжении шести частей этот известный шедевр варьируется от спокойной серьезности до капризной страсти, демонстрируя всю глубину патриотической и духовной связи Махтумкули со своей родиной.

На протяжении 20-го века туркменские художники-визуалисты перенимали новый европейский художественный стиль. Кроме того, за это время богатая история коврового искусства Туркменистана приобрела облик изобразительного искусства, и многие гобелены были посвящены жизни и учению Махтумкули. На гобелене Веры Гыллиевой 1982-1985 годов под названием “Созвездие” Махтумкули изображен вместе с шестью другими мудрецами, стоящими под древом познания. Эта цитата из знаменитого стихотворения Махтумкули “Земля туркмен” украшает голову поэта:

Когда души, сердца и умы племен объединяются…

Когда туркмены соберутся за одним столом, чтобы разделить трапезу. (Тейлор 2014: 15)

Жизненный опыт Махтумкули не только широко отразился в его стихах, но и его многочисленные путешествия по Ближнему Востоку позволили ему глубоко изучить историю, культуру и географию своего региона. Во время учебы в Бухаре он и уважаемый сирийский ученый Нури Касим Ибн Бар совершили экскурсии в Северную Индию [современный Пакистан и некоторые районы Индии]. После этого Махтумкули часто путешествовал по территории Туркменистана в качестве странствующего учителя и духовного наставника, а в конце жизни посетил Баку, Азербайджан.

Творческий путь Махтумкули как поэта совпадает с эпохальным сдвигом в развитии туркменского языка. Начиная с XVIII века, появляется туркменский литературный язык, во многом благодаря влиянию Махтумкули, его отца Азади и современника Андалиба.

Стихи Махтумкули, изобилующие метафорами общих застолий и воинской доблести, часто призывают к единству различных туркменских племен и развитию общего туркменского наследия.

Тематическое развитие Махтумкули обширно и варьируется от исторического эпоса до личных переживаний. Более того, Махтумкули широко известен среди своих соотечественников как пионер туркменского литературного реализма. Этномузыколог Вальтер Фельдман подчеркивает простоту, с которой часто пишет Махтумкули, а также отмечает черты светскости и рационализма в его поэзии, нехарактерные для традиционных суфийских стихов.

Одно из хорошо известных стихотворений – «Türkmeniň», представленное ниже в оригинале и в переводе на русский язык (Перевод А.Тарковского).

TÜRKMENIŇ

Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,

Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;

Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,

Gara dagdan iner sili türkmeniň.

Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,

Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,

Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,

Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň.

Al-ýaşyl bürenip çykar perisi,

Kükeýip bark urar anbaryň ysy,

Beg, töre, aksakal ýurduň eýesi,

Küren tutar gözel ili türkmeniň.

Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi,

Görogly gardaşy, serhoşdyr seri,

Dagda, düzde kowsa, saýýatlar diri

Ala bilmez, ýolbars ogly türkmeniň.

Köňüller, ýürekler bir bolup başlar,

Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,

Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,

Göteriler ol ykbaly türkmeniň.

Köňül howalanar ata çykanda,

Daglar lagla döner gyýa bakanda,

Bal getirer, joşup derýa akanda,

Bent tutdurmaz, gelse sili türkmeniň.

Gapyl galmaz, döwüş güni har olmaz,

Gargyşa, nazara giriftar olmaz,

Bilbilden aýrylyp, solup, saralmaz,

Daýym anbar saçar güli türkmeniň.

Tireler gardaşdyr, urug ýarydyr,

Ykballar ters gelmez hakyň nurudyr,

Mertler ata çyksa, söweş sarydyr,

Ýow üstüne ýörär ýoly türkmeniň.

Serhoş bolup çykar, jiger daglanmaz,

Daşlary syndyrar, ýoly baglanmaz,

Gözüm gaýra düşmez köňül eglenmez,

Magtymguly – sözlär tili türkmeniň.

БУДУЩЕЕ ТУРКМЕНИИ

Овеяна ширь от хазарских зыбей

До глади Джейхуна ветрами Туркмении.

Блаженство очей моих — роза полей,

Поток, порожденный горами Туркмении.

И тень, и прохлада в туркменских садах!

И неры и майи пасутся в степях;

Рейхан расцветает в охряных песках;

Луга изобильны цветами Туркмении.

В зеленом ли, алом ли пери пройдет, —

В лицо благовонною амброй пахнет.

Возглавлен мудрейшим дружный народ,

Гордится земля сыновьями Туркмении.

Душа Гёр-олы в его братьях жива:

Взгляните, друзья, на туркменского льва:

Пощады не ищет его голова,

Когда он встает пред врагами Туркмении.

Единой семьею живут племена,

Для тоя расстелена скатерть одна,

Высокая доля отчизне дана,

И тает гранит пред войсками Туркмении.

Посмотрит во гневе на гору джигит —

Робеет гора и рубином горит.

Не воды, а мед в половодье бурлит,

И влага — в союзе с полями Туркмении

Туркмена врасплох не застигнет война;

Былую нужду позабудет страна;

Здесь розы не вянут — из них не одна

Не ропщет в разлуке с певцами Туркмении.

Здесь братство — обычай, и дружба — закон

Для славных родов и могучих племен,

И если на битву народ ополчен,

Трепещут враги пред сынами Туркмении.

Куда бы дороги туркмен не вели,

Расступятся горные кряжи земли.

Потомкам запомнится Махтумкули,

Поистине станет устами Туркмении.

Поэзия и наследие Махтумкули глубоко вплетены в культуру и повседневную жизнь современного Туркменистана, близлежащих регионов Узбекистана и Каракалпакии, а также туркменского населения России, Ирана и других стран.

Поскольку Туркменистан остается сильным региональным игроком и приобретает все большую известность на глобальном уровне, мечту Махтумкули о мирной, единой, процветающей и мудрой нации следует помнить как основной компонент туркменского наследия. /// nCa, 21 июня 2024 г. [продолжение следует]