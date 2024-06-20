В Сеул прибыли щенки туркменского алабая

19 июня 2024 года в Посольстве Туркменистана в Республике Корея состоялась церемония передачи двух щенков алабая, подаренных 11 июня 2024 года Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю и Первой леди во время их государственного визита в Туркменистан.

Двух алабаев вместе с соответствующими международными сертификатами вручил посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев заместителю министра иностранных дел Республики Корея по протокольным вопросам Ким Тхэ Джину, сообщает посольство Туркменистана в Корее.

Алабаи были доставлены 18 июня прямым рейсом Ашхабад – Сеул.

В церемонии приняли участие официальные лица из Администрации Президента Республики Корея, Министерства иностранных дел Республики Корея, а также представители авторитетных корейских СМИ.

После церемонии посол Дурдыев провел отдельную встречу с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Ким Тхэ Джином. В ходе встречи корейская сторона выразила признательность туркменской стороне за организацию государственного визита Президента Юна на самом высоком уровне.

В свою очередь, посол выразил уверенность, что визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Республикой Корея. ///nCa, 20 июня 2024 г.