Страны ЦА объединяют усилия для борьбы с загрязнением воздуха: в Ташкенте состоялся первый политический диалог высокого уровня

19 июня в Ташкенте состоялся первый политический региональный диалог высокого уровня под лозунгом «Построение будущего с чистым воздухом в Центральной Азии», организованный Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана совместно с Всемирным банком и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Региональный диалог собрал представителей различных государственных органов Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В мероприятии также приняли участие ведущие эксперты в области управления качеством воздуха из стран Азии и Европы.

Цель мероприятия – содействие скоординированным действиям стран региона и обмену знаниями в области предотвращения загрязнения воздуха.

«Узбекистан, как и другие страны Центральной Азии, сталкивается с вызовами, связанными с загрязнением воздуха, и мы понимаем, что эта проблема требует срочных и эффективных мер. Мы признаем важность сотрудничества и обмена опытом в этой области, поскольку проблемы окружающей среды не имеют границ. Я верю, что данное мероприятие станет плодотворной площадкой для обмена знаниями, обсуждения перспективных подходов и разработки конкретных мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха в наших странах», — отметил заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Жусипбек Казбеков.

В рамках мероприятия участники изучили государственные меры и практику в области управления качеством воздуха в странах Центральной Азии. Была представлена методология обмена данными о последствиях загрязнения воздуха, а также определены приоритетные направления для ускорения регионального сотрудничества в сфере управления качеством воздуха. Представители стран-участниц диалога подтвердили решимость своих правительств углубить сотрудничество и развивать соответствующие государственные меры с целью улучшению качества воздуха.

«Управление качеством воздуха — это сложный процесс, который требует понимания источников загрязнения воздуха и определения мер по улучшению ситуации в соответствующих секторах. Эти меры требуют наличия более детальных данных, эффективного законодательства, гармонизированного между соседними странами, надежных государственных институтов, и развитой экологичной инфраструктуры. Работая вместе, страны Центральной Азии смогут сделать воздух в регионе чище!», — отметила глобальный директор Всемирного банка по вопросам окружающей среды, природным ресурсам и «голубой» экономике Валери Хики.

Стоит отметить, загрязнение воздуха является глобальной проблемой. Около 7 млн человек ежегодно умирают от болезней, вызванных загрязненным воздухом. Помимо воздействия на здоровье человека, загрязнение воздуха приводит к огромным экономическим потерям, достигающим, по оценкам, более чем в 8 трлн долл. в год. Оно наносит значительный ущерб окружающей среде.

В странах Центральной Азии, как и в других частях мира, на качество воздуха в городских и сельских районах влияют трансграничные загрязнения, вызванные локальным загрязнением от сжигания ископаемого топлива в промышленности, отопительном секторе и транспорте. Кроме того, одним из источников загрязнения в городах являются усиливающиеся песчаные и пыльные бури.

Большинство заболеваний, связанных с качеством воздуха, и преждевременная смертность в Центральной Азии связаны с твердыми мелкодисперсными взвешенными частицами диаметром 2,5 микрона или меньше (PM2,5). Их концентрация в крупных городах региона часто в несколько раз превышает допустимые показатели качества атмосферного воздуха, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это особенно заметно в зимний сезон в период интенсивной работы отопительного сектора. По данным портала IQAir, осуществляющего глобальный мониторинг качества воздуха, города Центральной Азии часто входят в число городов мира с самым загрязненным воздухом. ///Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, 19 июня 2024 г.