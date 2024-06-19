Вы можете проехать на этом BYD из Берлина в Париж и обратно без дозаправки или подзарядки

BYD буквально обогнала Tesla. — Китайский автогигант, который уже является мировым лидером по продажам электромобилей и гибридов, представил элегантный и спортивный Seal 06 и его официального собрата, седан Qin L.

Оба они могут проехать 1305 миль (2100 км) при полном баке и полной зарядке. Это означает, что вы можете доехать из Берлина в Париж и обратно без необходимости дозаправки.

Что касается расстояния в Центральной Азии, то от Ашхабада до Алматы можно доехать без остановок.

По данным агентства Bloomberg, это эквивалентно примерно 81 миле на галлон, что более чем в три раза превышает среднюю экономию топлива в США для автомобилей 2022 модельного года. Кроме того, это примерно на 500 миль больше, чем у гибридного Lexus ES 2023 года выпуска, который в прошлом году возглавил список гибридов с наибольшим пробегом по версии Kelley Blue Book. — 81 миля на галлон составляет почти 34 километра на литр.

Business Insider утверждает, что столь значительный скачок в развитии гибридных технологий повысит и без того высокий интерес к этим автомобилям, поскольку они впечатляюще экономят топливо и снижают первоначальные затраты. Эти модели пользуются огромной популярностью как у автопроизводителей, так и у потребителей в качестве связующего звена между традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими моделями, особенно в связи с ростом продаж электромобилей на многих рынках.

В случае BYD, гибриды составляют большинство продаваемых моделей, сообщает Reuters.

Toyota, которая сравнительно поздно перешла на электромобили с большим количеством гибридных опций, уверенна, что придерживается правильной стратегии. В апреле Ford заявил, что расширит свои предложения по гибридам, поскольку этот сегмент помогает снизить потери от электромобилей. GM также планирует поставлять больше гибридных моделей в Северную Америку в ответ на изменение спроса.

Издание TechNode пишет о данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), согласно которым новые транспортные средства на энергетической основе (NEVS), большинство из которых являются электромобилями на батарейках (BEVs) и подключаемыми гибридами, составили более половины китайского рынка личных транспортных средств в США.

За неделю с 13 по 19 мая число зарегистрированных транспортных средств в Китае впервые превысило отметку в 50%, что стало историческим моментом. Этот важный шаг означает, что NEVS теперь широко распространены в стране, заявил во вторник председатель BYD Ван Чуанфу, сославшись на официальные данные.

Компания BYD заявила, что ее двухрежимная гибридная технология пятого поколения (DM) включает интегрированную систему, которая охватывает все аспекты управления температурой и энергопотреблением, включая модули охлаждения для передних частей кузова, аккумуляторов и информационно-развлекательного программного обеспечения в автомобиле, сообщает TechNode.

Компания заявила, что ей также удалось снизить чрезмерное потребление энергии в экстремальных погодных условиях и достичь расхода топлива в 2,9 л/100 км при разряженной батарее на новой платформе.

Стартовая цена составляет 99 800 юаней (13 772 доллара).

Стив Хэнли в статье для CleanTechnica пишет, что, по данным BYD, владельцы автомобилей с новой гибридной технологией plug-in могут сэкономить на топливе до 9 682 юаней (1 336 долларов) в год по сравнению с использованием традиционного автомобиля, работающего на бензине. Согласно молниеносным расчетам, это означает, что чистая стоимость Qin L или Seal 06 может быть равна нулю, если их использовать в течение 10 лет.

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Что такое гибридный электромобиль (PHEV)?

Подключаемые к сети гибридные электромобили (PHEV) используют аккумуляторы для питания электродвигателя, а также другое топливо, например бензин или дизельное топливо, для питания двигателя внутреннего сгорания или другого источника тяги. PHEV могут заряжать свои аккумуляторы с помощью зарядного оборудования и рекуперативного торможения.

Аккумулятор PHEV больше, чем у обычных гибридов, поэтому они могут ездить дальше и чаще на электричестве. Как и в случае с обычными гибридами, рекуперативное торможение позволяет увеличить запас хода аккумулятора, а бензиновый двигатель и электромотор переключаются по мере необходимости.

Компания BYD производит собственные аккумуляторы

Компания BYD утверждает, что в области аккумуляторов, используемых в автомобилях BYD, было проведено огромное количество исследований и разработок.

Аккумуляторы BYD Blade были разработаны не только для повышения эффективности, но и для обеспечения более высокого уровня безопасности по сравнению с более распространенными трехэлементными литиевыми батареями.

В качестве примера компания BYD подвергла аккумулятор Blade экстремальным испытаниям, например, проникновению гвоздей. Ни одно из этих испытаний не привело к отрицательному результату, и температура поверхности не превышала 60 градусов по Цельсию.

По сравнению с более традиционными вариантами аккумуляторов, некоторые из которых в ходе аналогичных испытаний нагревались до 400 градусов, это является наглядным свидетельством безопасности, которую вы можете ожидать от автомобиля BYD.

Преимущества аккумуляторной батареи Blade от BYD

Экономит место – внутренняя конструкция батарей невероятно продумана, в ней используются отдельные элементы, плотно прилегающие друг к другу для экономии места. Каждый элемент имеет форму тонкого лезвия, отсюда и название.

Производительность – Благодаря используемым аккумуляторам линейка автомобилей BYD, предлагающая отличное сочетание производительности и пробега, идеально подходит для самых разных автомобилистов.

С общим объемом продаж в 1,25 миллиона автомобилей в первой половине 2023 года бренд BYD даже вошел в топ-10 крупнейших производителей автомобилей в мире. BYD сейчас находится на 10-м месте, сразу за Suzuki, оставляя позади такие крупные автомобильные бренды, как BMW и Mercedes-Benz. /// nCa, 19 июня 2024 г.