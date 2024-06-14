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В Стране восходящего солнца сияют огни культуры Туркменистана

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12 июня в Японии начались Дни культуры Туркменистана, сообщает газета «Туркменистан».

В Токио прибыла большая делегация деятелей искусств и представителей академических кругов Туркменистана.

В концертном зале Orchard отеля Okura Tokyo в японской столице состоялась церемония открытия Дней культуры Туркменистана и мероприятий в рамках года «Кладезь мудрости – Махтумкули Фраги».

На полях церемонии прошла также выставка литературных трудов Национального лидера туркменского народа и Президента Туркменистана, а также произведений прикладного искусства Туркменистана и национальной одежды.

Среди почетных гостей церемонии присутствовали Шимпей Мацушита, руководитель секретариата японо-туркменской парламентской группы дружбы, Комура Масахиро, заместитель министра иностранных дел Японии по парламентским делам, руководители и представители министерств, президенты крупных компаний, а также зарубежные послы.

С приветственным словом к гостям обратился Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов. Он подчеркнул, что руководство Туркменистана уделяет пристальное внимание развитию туркмено-японского сотрудничества, в том числе культурных связей. Благодаря этому в последние годы сотрудничество между двумя дружественными странами в различных сферах получило новый импульс, а также предпринимаются усилия по активизации новых возможностей.

В своем выступлении руководитель секретариата японо-туркменской парламентской группы дружбы Шимпей Мацушита выразил особую заинтересованность японской стороны в дальнейшем развитии сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах, включая культурную область.

Открытие Дней культуры стало настоящим праздником. Мастера культуры и искусств Туркменистана исполнили песни на туркменском и японском языках. Зрительный зал, очарованный талантами туркменских артистов, дарил шквал оваций и аплодисментов. После музыкальной программы состоялся показ туркменских национальных костюмов, который вызвал восхищение и искренний интерес у гостей церемонии.///nCa, 14 июня 2024 г. (фото – газета “Туркменистан”)

 

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