Государства Центральной Азии объединяются в поиске решений в области водных ресурсов и климата

Душанбе, 14 июня 2024 года – Центральноазиатский форум высокого уровня «Вода и изменение климата», организованный Программой развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с Европейским союзом и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, стал основой 3-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг.

В связи с изменением климата, прогнозируемым 20-процентным сокращением запасов пресной воды к 2050 году, водные ресурсы региона на 90 процентов зависят от ледников и таяния снега. Форум способствовал проведению важных дискуссий между представителями правительств, партнерами по развитию и заинтересованными сторонами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Г-н Рустам Назарзода, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана, в своей вступительной речи отметил: «Я уверен, что наш Форум объединит усилия по достижению водно-климатической устойчивости, а также укреплению регионального сотрудничества, в том числе через достижение целей по снижению риска бедствий».

Третий форум высокого уровня «Вода и изменение климата» в Душанбе был посвящен улучшению диалога по водным ресурсам и климату между государствами Центральной Азии по реализации стратегий, учитывающих риски, национальных планов адаптации, мер по снижению риска бедствий, а также укреплению регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами и охраны окружающей среды.

Г-жа Лазима Онта Бхатта, заместитель постоянного представителя ПРООН в Таджикистане, отметила: «Этот форум является объединяющим посылом к действию для всех государств Центральной Азии, призывая к сотрудничеству для достижения общей цели – обеспечения устойчивости к воздействию водных ресурсов и климата для региональной стабильности и сотрудничества. Вместе мы сможем наладить партнерские отношения, объединить усилия и инициировать трансформационный прогресс».

Форум был организован в рамках инициативы ПРООН «Изменение климата и устойчивое развитие в Центральной Азии», финансируемой Европейским Союзом. Его общая цель – поддержать стабильность и устойчивое к изменению климата развитие в регионе путем поддержки национальных приоритетных целей, связанных с окружающей средой, изменением климата и управлением рисками бедствий в соответствии с национальными обязательствами по Парижскому соглашению и Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.

Г-жа Терхи Хакала, специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии, в своем выступлении заявила: «Мы решительно поддерживаем трансграничное водное сотрудничество во всем мире, в том числе путем поддержки водной конвенции ЕЭК ООН. Вода – это глобальное общее благо, которое необходимо защищать и оберегать, и именно поэтому нам необходимо укреплять интеграцию управления водными ресурсами. В Центральной Азии Европейский союз активно работает в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата».

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана Данияр Шарип отметил, что за 23 года участия в Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Водная конвенция) были достигнуты значительные результаты в развитии сотрудничества в области использования и охраны трансграничных водных ресурсов. Он отметил, что в то же время проблема наличия и качества водных ресурсов остается актуальной. Учитывая тенденции роста населения и экономики, дефицит воды в Казахстане к 2040 году может составить 12-15 км3.

«Безусловно, растущий дефицит воды является общей проблемой для всех государств Центральной Азии. Однако мы надеемся, что рациональное использование водных ресурсов, наряду с областями энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели нашего регионального сотрудничества», – добавил Шарип в своем заявлении.

Кыргызская Республика, 94 процента территории которой занимают горы, все активнее участвует в деятельности мирового сообщества по устранению глобальных экологических угроз. Страна активно задействована в международных экологических процессах, поскольку изменение климата оказывает на нее негативное влияние.

Алмазбек Сокеев, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, подчеркнул: «Уверен, что результаты нашей работы дадут новый импульс для дальнейшей плодотворной деятельности в решении проблем адаптации к изменению климата и эффективного использования водных ресурсов в Центральной Азии. Кыргызстан готов принять активное участие в достижении целей и задач по снижению рисков для достойного будущего стран Центральной Азии».

В последние годы страны Центральной Азии добились прогресса в интеграции вопросов изменения климата в процесс отраслевого планирования и разработки климатических решений. Ведется диалог между главами государств и правительств, в котором участвуют такие значимые региональные экологические платформы, как Международный фонд спасения Арала, Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия.

Начальник отдела координации международного экологического сотрудничества и проектов Министерства охраны окружающей среды Туркменистана г-н Берди Бердиев в своем выступлении подчеркнул: «Понимая исключительную важность практических действий, в частности, создания базы климатических технологий и их использования в противодействии процессам изменения климата в регионе, Правительство Туркменистана выступило за создание в Ашхабаде под эгидой ООН Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии (РЦКТ-ЦА)».

Учитывая трансграничный характер основных водных ресурсов Центральной Азии и осознавая высочайшую ценность воды в условиях нашего региона, правительство Узбекистана определило рациональное использование водных ресурсов региона одним из приоритетов внешней политики страны.

Выступая на Форуме, директор Информационно-аналитического и ресурсного центра Минводхоза Узбекистана Ильхом Джураев отметил: «Узбекистан задал тренд: идти по пути разумных компромиссов для достижения взаимоприемлемых решений. Такой подход оказал очень положительное влияние на поиск решений водных проблем, которые были предметом споров на протяжении многих лет. За короткое время в регионе удалось создать эффективные механизмы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также придать позитивную динамику региональному сотрудничеству».

Форум успешно содействовал обмену знаниями и внес свой вклад в достижение целей Международной конференции высокого уровня, способствуя коллективному стремлению к устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии. ///ПРООН Кыргызстан