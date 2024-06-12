Состоялась встреча Посла Туркменистана с Заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики

12 июня 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турции М.Ишангулыева с Заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Н.Йылмазом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления межгосударственных отношений и расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня. Дипломаты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию двустороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества на различных площадках, в том числе в ООН.

Наряду с этим были обсуждены вопросы относительно проведения совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока Махтумкули Фраги. ///Посольство Туркменистана в Турции, 12 июня 2024 г.