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Туркменистан избран заместителем председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

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6 июня 2024 года в ходе 87-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан был избран заместителем председателя 79-й сессии Генассамблеи. Ранее Туркменистан выполнял функции заместителя председателя ГА ООН в ходе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й, 71-й, 75-й и 77-й сессий.

Итоги выборов подчеркивают высокий международный авторитет Туркменистана и успешность его миролюбивой внешней политики, основанной на принципы позитивного нейтралитета, добрососедства и доверительного многостороннего сотрудничества.

Будучи нейтральным государством, Туркменистан уделяет приоритетное внимание продвижению культуры мира и диалога при решении международных вопросов. В ходе предстоящей 79-й сессии Туркменистан празднует 30-летие статуса постоянного нейтралитета страны 12 декабря 2025 года. Кроме того, 21 марта 2024 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, соавторами которой выступили 86 стран, провозгласившую 2025 год Международным годом мира и доверия.

На пост Председателя 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН путем аккламации был избран Филемон Йюнжи Йанг (Philemon Yang) камерунский дипломат. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 10 июня 2024 г.

 

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