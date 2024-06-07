ЮНИСЕФ, “Bouygues Turkmen” и “Юный Натуралист” открывают молодежный эко-лагерь во Всемирный день окружающей среды

Ашхабад, 7 июня 2024 года – Во Всемирный день окружающей среды, признавая важнейшую роль молодежи в решении экологических проблем, ЮНИСЕФ совместно с “Bouygues Turkmen” и “Юный Натуралист” организовали молодежный лагерь экологического лидерства. Лагерь, проходивший с 5 по 7 июня в карбоновом тренинг центре в Ашхабаде, предоставил уникальную платформу для 24 молодых экологических активистов Туркменистана, которые могли расширить свои знания об изменении климата, устойчивом развитии и приобрести практические навыки для реализации эффективных решений как на местном, так и на национальном уровне.

Лагерь включал в себя динамичную трехдневную программу, включавшую интерактивные лекции, мастер-классы, командные игры, дискуссии, экскурсии и практические занятия, направленные на развитие экологического лидерства.

Сессии проводились под руководством экспертов и гостей из различных организаций, таких как “Bouygues Turkmen”, “Юный Натуралист”, Посольства Великобритании в Туркменистане, ПРООН, РЦПДЦА, ХО “Ынанч Вепа”, Академии наук Туркменистана, послов ЦУР, известных эко-активистов и ЮНИСЕФ. Участники имели возможность представить свои собственные инициативы по решению климатических проблем, обменяться опытом и установить связи с единомышленниками.

Мероприятие не только повысило осведомленность и вовлеченность молодых лидеров, но и предоставило им необходимые инструменты для воплощения своих инновационных идей в жизнь, тем самым сыграв ключевую роль в объединении их усилий для построения устойчивого будущего.

“Этот эко-лагерь был очень полезен, особенно для таких экоактивистов, как я. Мы многому научились, а выступающие были очень вдохновляющими. У меня была возможность встретиться с единомышленниками и обменяться идеями”, – рассказал Асадбек Машарипов, участник эко-лагеря из Дашоузского велаята.

“Молодежь – это не только лидеры завтрашнего дня, но и творцы перемен сегодня. Делясь каждой идеей и предпринимая каждое действие, молодое поколение делает нашу планету более зеленой и устойчивой. Мы надеемся, что этот молодежный эко-лагерь послужит платформой для их светлых умов, где они смогут развить свои идеи и стать ответственными гражданами и инновационными мыслителями”. – сказал Александру Нартеа, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 7 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)