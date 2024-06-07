Государственная Таможенная Служба Туркменистана объявляет о возможности предварительного электронного информирования о товарах, ввозимых в страну

В соответствии с Таможенным кодексом Туркменистана, с 1 июня 2024 года, перевозчикам или иным заинтересованным лицам предоставлена возможность подачи предварительной электронной информации о товарах, предназначенных для ввоза на таможенную территорию Туркменистана до их фактического прибытия, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

Предварительная электронная информация может быть подана в таможенные органы через:

• таможенную информационную систему «ASYCUDA World»

• через информационную систему TIR-EPD на туркменском, русском и (или) английском языках в соответствии с «Таможенной конвенцией от 14 ноября 1975 года о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП)» (IRU).

Перемещение через таможенную границу Туркменистана и таможенное оформление товаров, ввозимых на таможенную территорию Туркменистана на основании предоставления предварительной электронной информации, производится в приоритетном порядке.

Поданная предварительная электронная информация о товарах, подлежащих ввозу на таможенную территорию Туркменистана, в том числе транзитная перевозка, направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности за счет ускорения таможенного оформления таможенными органами. ///nCa, 7 июня 2024 г.