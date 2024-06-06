Специальное обращение по поводу климатических действий «Момент истины»

Директор Декатур,

Специальный посланник Блумберг,

Дорогие друзья!

Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды.

В этот же день Служба по вопросам изменения климата программы «Коперник» Европейской комиссии официально сообщила, что май 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Таким образом, мы пережили двенадцать самых жарких за всю историю месяцев подряд.

Последний год в каждом новом месяце температура только повышалась.

Наша планета пытается нам что-то сказать. Но мы, похоже, не слушаем.

Дорогие друзья!

Американский музей естественной истории — идеальное место для того, чтобы донести эту мысль.

В этом замечательном музее раскрывается удивительная история нашего природного мира. История тех необъятных сил, которые формировали жизнь на Земле на протяжении миллиардов лет.

Человечество — всего лишь маленькая точка на радаре истории.

Но подобно метеориту, уничтожившему динозавров, мы оказываем несоразмерно большое воздействие на климат.

Что касается климата, то мы не динозавры.

Мы — метеорит.

Мы не только в опасности.

Мы представляем собой опасность.

Но мы также можем решить эту проблему.

Дорогие друзья!

Наступил момент истины.

Истина заключается в том, что почти десять лет спустя после принятия Парижского соглашения осталось мало шансов удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Истина заключается в том, что выбросы в мире растут так быстро, что практически гарантирован гораздо более высокий рост температуры к 2030 году.

Совершенно новые данные ведущих климатологов, опубликованные сегодня, показывают, что оставшийся углеродный бюджет для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса составляет сейчас около 200 миллиардов тонн.

Это максимальное количество диоксида углерода, которое может принять атмосфера Земли, если мы хотим иметь шанс остаться в пределах этого показателя.

Истина заключается в том, что мы сжигаем бюджет с безрассудной скоростью — выбрасывая в атмосферу около 40 миллиардов тонн диоксида углерода в год.

Все можно легко посчитать.

При таких темпах выбросов весь углеродный бюджет будет исчерпан еще до 2030 года.

Истина заключается в том, что глобальные выбросы должны снижаться на девять процентов каждый год до 2030 года, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градуса.

Однако мы движемся в неправильном направлении.

В прошлом году выбросы увеличились на один процент.

Истина заключается в том, что глобальное потепление уже вошло в пределы 1,5 градуса.

Всемирная метеорологическая организация сообщила сегодня, что существует 80-процентная вероятность того, что среднегодовая глобальная температура превысит отметку в 1,5 градуса по крайней мере в один из следующих пяти лет.

В 2015 году вероятность преодоления такого предела была близка к нулю.

И есть шансов пятьдесят на пятьдесят, что средняя температура за весь следующий пятилетний период будет на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Мы играем в русскую рулетку с нашей планетой.

Нам нужно свернуть с дороги, ведущей в климатический ад.

А истина заключается в том, что машину ведем мы.

Удержать потепление в пределах 1,5 градуса все еще практически возможно.

Не будем забывать, что этот предельный показатель рассчитан на долгосрочную перспективу — на десятилетия, а не на месяцы или годы.

Кратковременное преодоление этого порога не означает, что долгосрочная цель не будет достигнута.

Это значит, что мы должны еще больше активизировать свои усилия.

Уже сейчас.

Истина заключается в том, что битва за удержание потепления в пределах 1,5 градуса будет выиграна или проиграна в 2020-х годах — на глазах у сегодняшних лидеров.

Все зависит от того, какие решения примут — или не примут — эти лидеры, особенно в следующие восемнадцать месяцев.

Наступил решающий момент в борьбе за климат.

Необходимость в климатических действиях никогда не была такой острой, но и возможности никогда не были настолько благоприятными — не только для решения проблемы изменения климата, но и для обеспечения экономического процветания и устойчивого развития.

Климатические действия не должны останавливаться из-за геополитических разногласий.

Поэтому сейчас, когда представители всего мира собрались в Бонне на переговоры по климату и готовятся к саммитам Группы семи и Группы 20, сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и двадцать девятой сессии Конференции сторон, нам необходимо поставить перед собой максимально амбициозные цели, максимально ускорить их достижение и в максимальной степени сотрудничать друг с другом.

Дорогие друзья!

Почему все так настойчиво обсуждают предел в 1,5 градуса?

Потому что наша планета состоит из массы сложных, взаимосвязанных систем. И повышение глобальной температуры даже на долю градуса имеет последствия.

Разница между 1,5 и 2 градусами может означать разницу между вымиранием и выживанием для некоторых малых островных государств и прибрежных сообществ.

Разницу между сведением к минимуму климатического хаоса и пересечением опасных критических рубежей.

1,5 градуса — это не показатель. Это не цель. Это физический предел.

Ученые предупреждают нас, что повышение температуры приведет, скорее всего, к разрушению ледниковых щитов Гренландии и Западной Антарктиды, что в свою очередь приведет к катастрофическому повышению уровня моря; уничтожению систем тропических коралловых рифов и средств к существованию 300 миллионов человек; коллапсу Лабрадорского течения, что еще больше дестабилизирует погодные условия в Европе; и повсеместному таянию вечной мерзлоты, которое приведет к выбросу катастрофических объемов метана — одного из газов, сильнее всего удерживающих тепло.

Уже сегодня мы выходим за пределы возможностей нашей планеты — бьем глобальные температурные рекорды и пожинаем плоды разбушевавшейся в результате бури.

И при этом нарушается принцип климатической справедливости, поскольку больше всего страдают те, кто меньше всего виноват в возникновении кризиса: самые бедные слои населения; наиболее уязвимые страны; коренные народы; женщины и девочки.

Один процент самых богатых людей мира выбрасывает в атмосферу столько же углерода, сколько две трети человечества.

И под воздействием климатического хаоса происходят все новые экстремальные явления, в результате которых:

разрушаются жизни и здоровье людей и останавливается экономическая деятельность;

подрывается процесс устойчивого развития; люди вынуждены покидать свои дома; и подрываются основы мира и безопасности по мере того, как люди перемещаются и истощаются жизненно важные ресурсы.

Уже в этом году жестокая жара с ее рекордными температурами испепелила Азию: засохли посевы, закрылись школы и погибли люди.

Города от Нью-Дели до Бамако и Мехико раскалены до предела.

Здесь в США страшные ураганы разрушают населенные пункты и приводят к гибели людей.

В южных районах Африки объявляется чрезвычайное положение в связи с катастрофической засухой;

сильнейшие ливни затапливают Аравийский полуостров, Восточную Африку и Бразилию;

и имеет место массовое глобальное обесцвечивание кораллов, вызванное беспрецедентно высокой температурой океана, превысившей наихудшие прогнозы ученых.

Последствия всего этого хаоса отражаются на самых уязвимых сферах жизни людей:

от разрыва цепочек поставок до роста цен, обострения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и невозможности застраховать дома и предприятия.

Эти расходы будут постоянно расти. Даже если завтра выбросы будут сведены к нулю, климатический хаос, согласно недавнему исследованию, будет тем не менее обходиться нам по меньшей мере в 38 трлн долл. США в год в период до 2050 года.

Изменение климата — это источник всех скрытых налогов, которые платят обычные люди и уязвимые страны и сообщества.

Тем временем «крестные отцы» климатического хаоса — индустрия ископаемого топлива — гребут рекордные прибыли и пируют на триллионных субсидиях, финансируемых налогоплательщиками.

Дорогие друзья!

У нас есть все необходимое, чтобы спасти себя.

Наши леса, наши водно-болотные угодья и наши океаны поглощают углерод из атмосферы. Они жизненно необходимы для того, чтобы удержаться в пределах 1,5 градуса или повернуть нас назад, если мы превысим этот предел. Мы должны защищать их.

И у нас есть технологии, необходимые для сокращения выбросов.

Возобновляемые источники энергии переживают бум, поскольку их стоимость резко падает, а правительства осознают преимущества более чистого воздуха, хороших рабочих мест, энергетической безопасности и расширения доступа к электроэнергии.

Береговой ветер и солнечная энергия являются самыми дешевыми источниками новой электроэнергии в большинстве районов мира — и были таковыми на протяжении многих лет.

На долю возобновляемых источников энергии уже приходится 30 процентов мирового электроснабжения.

И в прошлом году инвестиции в чистую энергию достигли рекордного уровня, а за последние десять лет они выросли почти вдвое.

Ветровая и солнечная энергетика растут сегодня быстрее, чем любой другой энергетический ресурс в истории.

Экономическая логика подсказывает, что эпохе ископаемого топлива неизбежно придет конец.

Остаются только два вопроса: наступит ли конец этой эпохе вовремя? И будет ли переходный процесс иметь справедливый характер?

Дорогие друзья!

Мы должны обеспечить, чтобы ответ на оба этих вопроса был «да».

И мы обязаны гарантировать максимально безопасное по возможности будущее для людей и планеты.

Это означает, что необходимо срочно принять меры, особенно в следующие восемнадцать месяцев:

сократить выбросы;

защитить людей и природу от экстремальных климатических явлений;

расширить климатическое финансирование;

и оказать давление на индустрию ископаемого топлива.

Позвольте мне рассмотреть каждый из этих элементов.

Во-первых, необходимо существенно сократить выбросы. Причем это должны сделать в первую очередь те, на кого приходится наибольший объем выбросов.

На страны Группы двадцати приходится 80 процентов глобальных выбросов — они обязаны и у них есть возможности взять на себя инициативу в этой области.

Экономически развитые страны Группы двадцати должны добиться в этой связи наибольших результатов и быстрее всех;

и они должны проявлять климатическую солидарность, оказывая технологическую и финансовую поддержку странам Группы двадцати с формирующейся рыночной экономикой и другим развивающимся странам.

В следующем году правительства должны сообщить о так называемых определяемых на национальном уровне вкладах — иными словами, представить национальные планы климатических действий. В этих планах будут определены объемы выбросов на последующие годы.

На двадцать восьмой сессии Конференции сторон страны договорились, что в этих планах должна учитываться необходимость удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

Эти национальные планы должны включать абсолютные целевые показатели сокращения выбросов на 2030 и 2035 годы.

Они должны охватывать все секторы, все парниковые газы и все сферы экономики.

И в них должно быть показано, каким образом страны будут способствовать глобальным преобразованиям в переходный период, необходимым для удержания потепления в пределах 1,5 градуса, что поставит нас на путь, ведущий к: достижению чистого нулевого баланса к 2050 году; постепенному отказу от использования ископаемого топлива; и одновременному преодолению глобальных рубежей год за годом, десятилетие за десятилетием.

Это включает содействие сокращению к 2030 году мирового производства и потребления всех видов ископаемого топлива по меньшей мере на 30 процентов; и выполнение принятых на двадцать восьмой сессии Конференции сторон

обязательств по прекращению обезлесения, удвоению энергоэффективности и утроению мощностей возобновляемых источников энергии.

Каждая страна должна внести свой вклад и сыграть отведенную ей роль.

Это означает, что лидеры стран Группы двадцати должны работать в духе солидарности над ускорением справедливого глобального энергетического перехода с прицелом на удержание потепления в пределах 1,5 градуса:

нам нужно сотрудничать, а не перекладывать вину друг на друга.

Это означает, что страны Группы двадцати должны привести свои национальные планы климатических действий, энергетические стратегии, планы по производству и потреблению ископаемого топлива в соответствие с целью удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Это означает, что страны Группы двадцати должны взять на себя обязательство перенаправить субсидии с ископаемого топлива на развитие возобновляемых источников энергии, создание накопителей энергии, модернизацию энергосистем и оказание поддержки уязвимым сообществам.

Это означает, что страны Группы семи и другие страны ОЭСР должны взять на себя обязательство перестать использовать уголь к 2030 году; и создать энергосистемы, не использующие ископаемое топливо, а также сократить к 2035 году на 60 процентов предложение и спрос в том, что касается нефти и газа.

Это означает, что все страны должны прекратить разработку новых угольных проектов — уже сейчас. Особенно в Азии, где планируется соорудить 95 процентов новых угольных электростанций.

Это означает, что страны, не входящие в ОЭСР, должны разработать планы климатических действий, предусматривающие прекращение использования угольных электростанций к 2040 году.

И это означает, что развивающиеся страны должны разработать национальные планы климатических действий, которые будут одновременно являться и инвестиционными планами, позволяющими стимулировать устойчивое развитие и удовлетворять быстрорастущий спрос на энергию за счет возобновляемых источников.

Организация Объединенных Наций мобилизует всю нашу систему, чтобы помочь развивающимся странам достичь этой цели в рамках нашей инициативы «Климатическое обещание».

В достижении этой цели должны также принимать участие все города, регионы, отрасли, финансовые учреждения и компании.

Они должны представить не позднее, чем к тридцатой сессии Конференции сторон, которая пройдет в следующем году в Бразилии, надежные планы преобразований в переходный период:

планы, в которых предусматривается удержание потепления в пределах 1,5 градуса и учитываются рекомендации Группы экспертов высокого уровня ООН по обязательствам в отношении чистого нулевого баланса;

планы, которые охватывают выбросы по всей цепочке создания стоимости;

планы, которые включают промежуточные цели и предусматривают прозрачные процессы проверки;

и планы, в которых избегаются выплаты сомнительных углеродных компенсаций, поскольку они подрывают доверие общества к таким планам и практически не способствуют борьбе с изменением климата.

Природу не обманешь. Принятие ошибочных решений будет иметь неблагоприятные последствия.

Я также призываю ученых и инженеров срочно сосредоточиться на процессах удаления и хранения диоксида углерода — чтобы можно было безопасно и устойчиво справиться с конечными выбросами тяжелой промышленности, которая труднее всего поддается очистке.

И я настоятельно призываю правительства оказывать им поддержку.

Позвольте мне пояснить: эти технологии не являются панацеей; они не могут стать заменой радикальному сокращению выбросов или оправданием для отсрочки отказа от ископаемого топлива.

Но нам необходимо предпринимать действия по всем направлениям.

Дорогие друзья!

Второе направление деятельности — это усиление защиты от климатического хаоса, который существует сегодня и будет продолжаться завтра.

Просто позор, что самые уязвимые слои населения оказываются брошенными на произвол судьбы; они отчаянно пытаются справиться с климатическим кризисом, к которому они совершенно не причастны.

Мы не можем согласиться с будущим, в котором богатые будут находить защиту в кондиционированных помещениях, а остальное человечество будет страдать от смертоносной погоды в непригодных для жизни условиях.

Мы должны обеспечить защиту людей и экономики.

К 2027 году каждый человек на Земле должен быть защищен с помощью систем раннего предупреждения. Я настоятельно призываю всех партнеров более активно поддерживать план действий Организации Объединенных Наций «Системы раннего оповещения для всех».

В апреле Группа семи открыла Центр ускорения адаптации.

К двадцать девятой сессии Конференции сторон эта инициатива должна воплотиться в конкретные действия — оказание поддержки развивающимся странам в разработке инвестиционных планов адаптации и их реализации на практике.

И я настоятельно призываю все страны четко изложить свои потребности в адаптации и инвестициях в своих новых национальных климатических планах.

Однако осуществление изменений на местах будет зависеть от того, сколько на это будет выделено денег.

Имеется лишь около пяти центов из каждого доллара, необходимого для адаптации к экстремальным погодным явлениям.

В качестве первого шага все развитые страны должны выполнить свое обязательство удвоить к 2025 году объем финансовых средств, выделяемых на адаптацию, по крайней мере до 40 млрд долл. США в год.

И они должны разработать четкий план действий по устранению пробелов в финансировании адаптации к двадцать девятой сессии Конференции сторон, которая пройдет в ноябре.

Однако нам нужна также более фундаментальная реформа.

Это подводит меня к третьему моменту: финансирование.

Дорогие друзья!

Если деньги заставляют мир двигаться, то сегодняшние неравномерные финансовые потоки двигают нас к катастрофе.

В решении климатической проблемы должна участвовать глобальная финансовая система.

Непомерные выплаты по долгам поглощают средства на борьбу с изменением климата.

Запредельная стоимость капитала делает возобновляемые источники энергии практически недоступными для большинства развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой.

Удивительно, но, несмотря на резкое увеличение доли возобновляемых источников энергии в последние годы, инвестиции в чистую энергию в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой за пределами Китая остаются на прежнем уровне с 2015 года.

В прошлом году лишь 15 процентов новых инвестиций в чистую энергию были направлены в страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны (за пределами Китая), где проживает почти две трети населения планеты.

Несмотря на богатые природные ресурсы и огромный потенциал возобновляемых источников энергии, на Африку в прошлом году приходилось менее одного процента от общего числа установок, работающих на возобновляемых источниках энергии.

По оценкам Международного энергетического агентства, необходимо, чтобы к началу 2030-х годов инвестиции в чистую энергию в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой (помимо Китая) составляли до 1,7 трлн долл. США в год.

Одним словом, нам необходимо крупномасштабное расширение доступного государственного и частного финансирования для реализации новых амбициозных климатических планов и обеспечения чистой и доступной энергии для всех.

Саммит будущего, который состоится в сентябре этого года, даст шанс продвинуть реформу международной финансовой архитектуры и принять меры по решению проблемы задолженности. Я настоятельно призываю страны воспользоваться этим шансом.

И я настоятельно призываю саммиты Группы семи и Группы 20 пообещать использовать свое влияние в многосторонних банках развития для того, чтобы те действовали более эффективно, более масштабно и более инициативно. И были способны гораздо шире привлекать частное финансирование на разумных условиях.

Страны должны делать значительные взносы в новый Фонд для покрытия потерь и ущерба. И обеспечить, чтобы он начал действовать к началу двадцать девятой сессии Конференции сторон.

И они должны объединить усилия, чтобы добиться существенных финансовых результатов от Конференции сторон в этом году — таких, которые позволят укрепить доверие и уверенность и мобилизовать необходимые триллионы долларов и придадут импульс процессу реформирования многосторонних банков развития.

Но всего этого будет недостаточно без новых, инновационных источников финансирования.

Настало время установить реальную цену на углерод и обложить налогом сверх-прибыли компаний, добывающих ископаемое топливо.

Нам нужно, чтобы к двадцать девятой сессии Конференции сторон те, кто уже на ранних этапах перешел от изучения к введению «солидарных налогов» в таких секторах, как судоходство, авиация и добыча ископаемого топлива, помогли финансировать климатические действия.

Такие налоги должны иметь масштабируемый и справедливый характер, и их должно быть просто собирать и регулировать.

Все это не благотворительность.

Это делается ради обеспечения нашего собственного благополучия.

Климатическое финансирование — это не услуга. Без него невозможно обеспечить пригодное для жизни будущее для всех.

Дорогие друзья!

Наконец, в-четвертых, мы должны напрямую противостоять тем представителям индустрии ископаемого топлива, которые на протяжении десятилетий демонстрируют неустанное рвение в препятствовании прогрессу.

Миллиарды долларов были растрачены на то, чтобы исказить правду, обмануть общественность и посеять сомнения.

Я благодарю ученых и активистов, журналистов и разоблачителей, которые вы-вели на чистую воду эту практику, часто подвергаясь при этом большому личному и профессиональному риску.

Я призываю лидеров индустрии ископаемого топлива осознать, что, если вы уже сейчас не перейдете к использованию чистой энергии, вы загоните свой бизнес в тупик — и загоните в тупик нас с вместе с вами.

В прошлом году нефтегазовая промышленность инвестировала в чистую энергию крошечную сумму — 2,5 процента всего своего капитала.

Продолжать делать ставки на ископаемое топливо в XXI веке — это равносильно тому, как если бы в XIX веке продолжали делать ставки на производство подков и карет.

Поэтому я говорю руководителям компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива: ваши огромные прибыли дают вам возможность возглавить энергетический переход. Не упустите эту возможность.

Критически важное значение имеют также финансовые учреждения.

Деньги решают всё.

Они должны стать движущей силой перемен.

Я настоятельно призываю финансовые учреждения прекратить финансировать изничтожение ископаемого топлива и начать инвестировать средства в глобальную революцию в области возобновляемых источников энергии;

представить публичные, заслуживающие доверия и подробные планы перехода от финансирования ископаемых видов топлива к финансированию чистой энергии, установив в них четкие показатели на 2025 и 2030 годы;

и раскрывать своим акционерам и регулирующим органам информацию о климатических рисках — как физических рисках, так и рисках в переходный период. В конечном счете такое раскрытие информации следует сделать обязательным.

Дорогие друзья!

Многие представители индустрии ископаемого топлива беззастенчиво занимаются «псевдоэкологической саморекламой», причем даже в тот момент, когда они пытаются отсрочить принятие мер по борьбе с изменением климата — с помощью лоббирования, юридических угроз и масштабных рекламных кампаний.

Им помогают и потворствуют рекламные компании и компании по связям с общественностью — так называемые агентства с Мэдисон-авеню, которые еще больше ухудшают эту и без того безумную ситуацию.

Я призываю эти компании прекратить выступать в роли пособников планетарного разрушения.

С сегодняшнего дня прекратите привлекать новых клиентов из индустрии ископаемого топлива и разработайте планы по отказу от работы с существующими клиентами.

Ископаемое топливо не только отравляет нашу планету, но и делает ваш бренд токсичным.

Ваш сектор полон творческих умов, которые уже мобилизуют свои силы на решение этой задачи.

Они тяготеют к компаниям, которые борются за нашу планету, а не разрушают ее.

Я также призываю страны к конкретным действиям.

Правительства многих стран ограничивают или запрещают рекламу продуктов, которые вредят здоровью человека, например рекламу табачных изделий.

Некоторые сейчас делают то же самое с ископаемым топливом.

Я настоятельно призываю все страны запретить рекламу компаний, добывающих ископаемое топливо.

И я призываю новостные СМИ и технологические компании отказаться от рекламы ископаемого топлива.

Мы также должны решить проблему спроса. Каждый из нас может внести свой вклад, перейдя к применению экологически чистых технологий, отказавшись от использования ископаемого топлива в своей жизни и использовав нашу гражданскую силу для того, чтобы добиться системных изменений.

В борьбе за пригодное для жизни будущее люди во всем мире намного опережают политиков.

Сделайте так, чтобы ваши голоса были услышаны, а ваш выбор — учитывался.

Дорогие друзья!

У нас есть выбор.

Выполнить ключевые экологические показатели ради достижения прогресса в области климата — или провалить этот процесс и приблизиться к климатической катастрофе.

Ни одна страна не способна преодолеть климатический кризис в одиночку.

Мы достигли момента, когда надо приложить все усилия.

Организация Объединенных Наций прилагает все усилия: работает над укреплением доверия, изыскивает решения и служит примером для сотрудничества, в котором так нуждается наш мир.

А молодым людям, гражданскому обществу, городам, регионам, предприятиям и другим, кто возглавляет движение за более безопасный и чистый мир, я говорю: «Спасибо».

Вы находитесь на правильной стороне истории.

Вы говорите от имени большинства.

Продолжайте в том же духе.

Не теряйте мужества. Не теряйте надежды.

Мы народ, выступающий против загрязнителей и любителей наживы. Вместе мы сможем победить.

Но лидерам пора определиться, на чьей они стороне.

Завтра может быть уже слишком поздно.

Настало время мобилизовать усилия, настало время действовать, настало время добиваться результатов.

Это наш момент истины.

Благодарю вас.

/// nCa, 6 June 2024

#World_Environment_Day, #UN_Secretary_General,