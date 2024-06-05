Соглашение о создании коридора Каспийское море – Черное море может быть подписано в сентябре этого года

Четырехстороннее межправительственное соглашение о создании международного транспортного коридора Каспийское море-Черное море планируется подписать в сентябре 2024 года в Бухаресте.

Об этом сообщалось на онлайн встрече по обсуждению проекта четырехстороннего межправительственного соглашения, которое состоялось 30 мая 2024 года, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана “Туркмендениздеряеллары”.

В ходе встречи туркменская сторона заявила, что поддерживает инициативу по созданию международного транспортного маршрута Черное море-Каспийское море и выразила готовность к активному участию в разработке проекта соглашения.

Соглашение о транспортном маршруте Черное море-Каспийское море между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности для развития торговых отношений между странами региона; увеличения грузооборота по маршруту Каспийское море – Черное море; и сокращения транспортных расходов и времени доставки грузов.

Ранее сообщалось, что Румыния намерена организовать совместную встречу Министров иностранных дел и Министров транспорта Румынии, Грузии, Азербайджанской Республики и Туркменистана в сентябре 2024 года в Бухаресте. ///nCa, 5 июня 2024 г.