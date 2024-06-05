News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Соглашение о создании коридора Каспийское море – Черное море может быть подписано в сентябре этого года

Соглашение о создании коридора Каспийское море – Черное море может быть подписано в сентябре этого года

By

Четырехстороннее межправительственное соглашение о создании международного транспортного коридора Каспийское море-Черное море планируется подписать в сентябре 2024 года в Бухаресте.

Об этом сообщалось на онлайн встрече по обсуждению проекта четырехстороннего межправительственного соглашения, которое состоялось 30 мая 2024 года, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана “Туркмендениздеряеллары”.

В ходе встречи туркменская сторона заявила, что поддерживает инициативу по созданию международного транспортного маршрута Черное море-Каспийское море и выразила готовность к активному участию в разработке проекта соглашения.

Соглашение о транспортном маршруте Черное море-Каспийское море между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности для развития торговых отношений между странами региона; увеличения грузооборота по маршруту Каспийское море – Черное море; и сокращения транспортных расходов и времени доставки грузов.

Ранее сообщалось, что Румыния намерена организовать совместную встречу Министров иностранных дел и Министров транспорта Румынии, Грузии, Азербайджанской Республики и Туркменистана в сентябре 2024 года в Бухаресте. ///nCa, 5 июня 2024 г.

 

Related posts:

  1. Румыния и Туркменистан обсуждают развитие транспортного коридора “Каспийское море – Черное море”
  2. Румыния предлагает провести встречу по транспортному проекту Черное море – Каспийское море с участием Грузии, Азербайджана и Туркменистана
  3. «Чёрное море – Каспийское море»: неограниченные возможности для дружбы и партнёрства
  4. Каспийское море – в центре внимания встречи министров иностранных дел Ирана и Туркменистана
  5. Туркменистан может стать транзитным коридором для узбекских грузопотоков в Россию
  6. Соглашение о поставках природного газа между Турцией и Азербайджаном продлено до 2030 года
  7. Китайские грузовики пересекают Каспийское море в рамках пилотного проекта МДП перевозок по Среднему Коридору
  8. Казахстан пополнил Каспийское море 1 миллиардом кубометров паводковых вод
  9. Россия, Кыргызстан и Узбекистан будут развивать транспортный коридор через Туркменистан
  10. Значение транспортного коридора ТРАСЕКА для интеграции транспортной системы Туркменистана в мировую сеть – тема круглого стола
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan