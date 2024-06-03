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ВОЗ провел в Туркменистане обучающий курс  по санитарной проверке судов и выдаче судовых санитарных сертификатов

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Пункты въезда (ПВ/PoE), такие как аэропорты, порты и наземные транспортные узлы, играют важную роль в предотвращении, выявлении и реагировании на события в области общественного здравоохранения, которые могут возникнуть в результате международных поездок и торговли.

В целях улучшения национального потенциала общественного здравоохранения в Туркменбашинском международном морском порту и на судах 29-31 мая 2024 г. Страновой офис ВОЗ в Туркменистане совместно с Европейским Региональным Бюро ВОЗ провел обучающий курс  по санитарной проверке судов и выдаче судовых санитарных сертификатов (SSC).

На тренинге приняли участие национальный координатор по ММСП, а также национальные инспекторы судов и представители общественного здравоохранения из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Агентства «Туркмендениздерьяёллары», Государственной ветеринарной службы, Государственной карантинной службы, Туркменбашинского международного морского порта, и санитарно-карантинного пункта.

В ходе тренинга участники имели возможность ознакомиться с руководством ВОЗ по санитарной инспекции судов и выдаче SSC в соответствии с ММСП, практическими аспектами проверки судов и выдачи судовых санитарных сертификатов, а также рассмотрели практический пример морских инцидентов, представляющих угрозу для здоровья населения.

Данное мероприятие было проведено в рамках реализации проекта ВОЗ по усилению национального потенциала по «Единому здоровью» для стран Центральной Азии. ///nCa, 3 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)

 

 

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