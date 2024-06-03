Посольство Туркменистана во Франции провело велопробег в честь Всемирного Дня Велосипеда

2 июня Посольство Туркменистана во Франции, по сложившейся доброй традиции, организовало массовый велопробег, приуроченный ко Всемирному дню велосипеда, учреждённому по инициативе Туркменистана в апреле 2018 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В этом знаменательном мероприятии, кроме сотрудников Посольства и членов их семей, активное участие приняли представители туркменской диаспоры, проживающие в Париже, а также туркменские и французские студенты, обучающиеся в разных вузах Парижа.

Велопробег начался в знаменитом парке «Champ de Mars» («Марсово поле») возле Эйфелевой башни и проходил через самые живописные места Парижа, включая музей «Quai Branly» («Ке Бранли»), мост «Александра III», Дворец инвалидов, штаб-квартиру ЮНЕСКО, «Grand Palais Éphémère» («Гранд Пале Эфемерный»), Военную школу и другие замечательные места.

Проведение этого спортивного мероприятия в год 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги и года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» стало яркой демонстрацией приверженности граждан нашей страны заветам Фраги о здоровом образе жизни, примером масштабной работы в деле популяризации физической культуры и спортивного движения в Туркменистане.

По завершении мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев отметил достижения Туркменистана в области физической культуры и спорта, а также инициативы, которые наша страна предпринимает для популяризации здорового образа жизни, включая учреждение Всемирного дня велосипеда и принятие резолюции «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития» в ООН.

Также было отмечено, что спортивная дипломатия, будучи важной составляющей внешнеполитической стратегии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, нацелена на укрепление политики мира и добрососедства, активизацию международного сотрудничества в сфере спорта высших достижений, а также популяризацию здорового образа жизни, формирование экологической культуры и личностное становление молодого поколения страны. ///nCa, 3 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана во Франции)